“Türk Dünyası Ödülleri” İstanbul’da sahiplerini buldu

İstanbul Ülkü Ocakları tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen “Türk Dünyası Ödülleri” sahiplerini buldu.

Pendik’teki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Covid-19 önlemlerinin sıkı sıkıya alındığı ve kısıtlı sayıda misafirin katıldığı törene Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın da katıldı.

TurkDunyasiOdulleri.com internet sitesinde yapılan ve her kullanıcının akademisyenden sporcuya, yazardan sosyal medyaya kadar çeşitli kategoriler için bir kez oy kullanabildiği oylama sonucunda tam 13 kötegoride Türk Dünyası Ödülüne layık görülen kişi ya da kurumlara ödülleri takdim edidi.

Oylamada, başta Türkiye olmak üzere Avrupa’daki gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği oylamada 248 bin 956 oy kullanıldı.

TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLLERİ

Türk Dünyası Hizmet Ödülleri, Türk dünyasının vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler ile kurumları onurlandırmak, Türk dünyasına katkı sunan çalışmaları hatırlatmak ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Türk dünyasına katkı sunan kişi, kurum ve çalışmaları bu vesileyle onure ederek, bu alanda yapılan çalışmaları genç nesillere tanıtıp onların örnek alınmasını sağlamak başlıca gayemizdir.

Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Töreni’nde siz kıymetli basın mensuplarımızı aramızda görmekten kıvanç duyarız.

İstiklal Marşı’nın okunup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşunun ardından Türk Dünyası Ödül töreni başladı.

Açılış konuşmasını İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Kazım Erdi Aktunç yaptı.

Konuşmasına Gara Şehitlerini ve Hocalı Katliamında hayatlarını kaybedenlerini anarak başlayan Aktunç, törende ödül alacak kişi ve kurumları tebrik etti.

“Biz Milliyetçi Ülkücü Türk Gençliği olarak Türk Birliğinin hakikat olacağını biliyoruz. İnancımızı da Tük milletinin şan ve şeref dolu mazisinden alıyoruz” diyen Aktunç, “Ülkücüler, 21. Yüzyılın maddeye dayalı anlayışı içerisinde Türk Milleti’nin bekası için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyecek, ilhamını ve cesaretini Türk Milleti’nin ruh köklerinden alan kahramanlardır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Kazım Erdi Aktunç’un ardından bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım da Gara’da ve Hocalı’da katliamında hayatını kaybedenleri anarken, Ege Üniversitesi’nde şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu da unutmadı.

TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ MEFKURESİ

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi’nin insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu belirten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, şöyle konuştu; “Mazluma umut zalime korku salan Türk Milleti, ilimde, kültürde, sanatta kısaca hayatın her alanında derin izler bırakmıştır. Açıkça diyebiliriz ki, tarihten Türkleri çıkartsalar geriye yalnızca birkaç sahifalık fasikül kalır. Hz. Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş şanlı ecdadımız tarihi coğrafyaya dar etmiştir. Bu aziz millet Hoca Ahmet Yeseviler, Yunus Emreler, Hacı Bektaşlar, Sarı Saltuklar, Kaşgarlı Mahmutlar, Yusuf Has Hacipler çıkarmış şanlı bir millettir.

Her Ülkücü bilir ki; gönül coğrafyamızın hudutları günümüzün siyasi sınırlarına sığmayacak bir büyüklüktedir. Vatanımızın hudutları Edirne’den başlayıp Kars’da bitmez. Bugün Libya’da 1 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Orta Asya’nın en ücra köşesinde Türk’ün ayak izini bulursunuz. Çin’in ta kalbinden atılan nara Avrupa’nın göbeğinde yankılanır”

ŞUŞA’DA AÇILACAK OKUL

Ülkü Ocakları’nın İzmir’de 12 Ada ve Adalar denizi için yaptığı ve büyük yankı uyandıran “İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü”ne değinen Yıldırım, “Türk Gençliği, atalarının mirasına sahip çıkacaktır. Adalar Denizi’ndeki haklarını sonuna kadar koruyacaktır” dedi. Ülkü Ocakları’nın Şuşa’da açacağı okulun Türk Dünyası ile ilişkilerde yeni bir sıçrama tahtası olacağını kaydeden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları’nın eğitim ve kültür faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini söyledi.

BU BAŞARI ÜLKÜCÜLERİN BAŞARISIDIR

1944 yılındaki Türkçülük-Turancılık davasına atıfta bulunan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti; “Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava arkadaşları Nihal Atsız, Nejdet Sencer, Reha Oğuz Türkkan gibiler Türkçülükle suçlanırken bugün devletimizin her alanda haklarını savunması, soydaşlarını yalnız bırakmaması ülkücü hareketin bir başarısıdır. Bu başarı şehitlerimiz, gazilerimizin, sizlerin başarısıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava arkadaşları huzur içinde yatmaktadır”

ÜLKÜ OCAKLARINA BAKINCA NE GÖRÜYORUZ…

2021 yılının Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli yılı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Yiğit Yıldırım; sözlerini şöyle noktaladı;

“Ülkü Ocaklarına Baktığınızda ne görüyorsunuz diye soruyorlar?

Ülkü Ocaklarına baktığımızda âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Peygamber efendimizin yolundan gidenleri görüyorum.

Ülkü Ocaklarına baktığımızda Anadolu’nun kapılarını sonsuza kadar Türklere açan büyük komutan Sultan Alparslan’ı görüyoruz.

Ülkü Ocaklarına baktığımızda 99 bin gazi alperen yetiştiren Anadolu’nun manevi fatihi Hoca Ahmet Yesevi’yi görüyoruz.

Hacı Bektaşi Veliyi, Yunus Emreyi, Ahi Evreni görüyoruz.

Ülkü Ocaklarına baktığımızda Peygamber efendimizin övgüsüne mahzar olan İstanbul’un fatihi Fatih sultan mehmeti görüyoruz.

Vatan Ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan, Vatan; büyük ve müebbet bir ülkedir Turan! diyen Ziya Gökalp’i görüyoruz.

Ya İstiklal Ya Ölüm Diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü görüyoruz.

Türklük Bedenimiz, İslamiyet Ruhumuzdur, Ruhsuz Beden Ceset Olur diyen Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i görüyoruz.

Ne Avrupa birliği ne Şangay İşbirliği sonuna kadar Türk Birliği diyen Bilge Liderimiz sayın devlet bahçeliyi görüyoruz.

Biz Ülkü Ocaklarına bakınca bir gül bahçesine girercesine vatanı için şahadete koşarak bu toprakları kanıyla vatan yapan şehitlerimizi görüyoruz.

Ülkü Ocaklarına baktığımızda Ruhi Kılıçkıran’ı, Süleyman Özmen’i, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu, Ömer Halis Demir’i, Fethi Sekin’i, Aybüke Öğretmeni görüyoruz”

ÖDÜL ALAN KİŞİ VE KURUMLAR

YILIN AKADEMİSYENİ ÖDÜLÜ: PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

YILIN TÜRK DÜNYASI’NA HİZMET ÖDÜLÜ BAYKAR

Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar ödülünü, MHP İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem’in elinden aldı.

YILIN BASIN- MEDYA ÖDÜLÜ: NAZLI ÇELİK

Nazlı Çelik’e ödülü İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Kazım Erdi Aktunç’un elinden aldı.

YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ AHİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (AHİSİAD)

Ödülü Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Çam aldı.

YILIN YAZARI ÖDÜLÜ PROF. DR. AHMED GÜNER SAYAR “Çekiç İle Örs Arasında Mehmed Akif Ersoy” isimli kitabıyla

YILIN TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLÜ TÜRK LEHÇELERİ HARİTASI

Kayseri Erciyes Üniversitesi Hocalarından Dr. Süleyman Aydın ve Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler bu ödüle layık görüldüler (Sayın Peler sağlık sorunları nedeniyle katılamadı)

YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜ: EROL SAYAN

Sayın Erol Sayan törene katılamadı

YILIN FİKİR VE ARAŞTIRMA KURULUŞU: TASAV yani TÜRK AKADEMİSİ

Ödülü TASAV Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu aldı.

YILIN MÜZİK ÖDÜLÜ: MUSTAFA YILDIZDOĞAN BÖRTEÇİNE

YILIN PROJESİ ÖDÜLÜ: TURAN KUPASI

Ödülü almak için TFF Eski Yöneticisi Sayın Gürkan Teoman ve Prof. Dr. Erdal Bay Ön ortaklaşa aldı.

YILIN TV PROGRAMCISI METİN ÖZKAN

YILIN TÜRK DÜNYASI ETKİNLİĞİ ÖDÜLÜ: TÜRK EĞİTİM-SEN

Ödülü Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Talip Geylan, TÜRK EĞİTİM-SEN’in Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi etkinliği nedeniyle ödüle layık görüldü.

YILIN ONUR ÖDÜLÜ MHP GENEL BAŞKANI SN. DEVLET BAHÇELİ

Ödülü MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli adına TASAV Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın elinden aldı.

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