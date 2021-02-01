Peşinatsız Ev Almak İstiyorum Diyenler İçin İktisatEvim

Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz ev sahibi olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken İktisatEvim’e gelmek. Günümüz şartlarında ev sahibi olmak gittikçe zorlaşıyor, tasarruf ile para biriktirmeye karar verdiğinizde ise en iyi ihtimalle 26 yıl sonra bir ev alabilirsiniz. Fakat bu evin hayalinizdeki ev olma garantisi bile yok.

İktisatEvim’in sizlere sunduğu farklı ev sahibi olma seçenekleri ile isterseniz sıralı sistemle, isterseniz kendinize uygun ödeme seçenekleri ile peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz. Peşinatsız ev alma artık hayal değil.

İktsatEvim İle Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun

Peşinatsız ev alma düşünceniz var ise hemen hayalinizdeki evi seçin ve İktisatEvim’e gelin. Her geçen zamanda artan üyelerimizi kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz, bize güvenin evinizin anahtarına bütçenizi sıkıntıya sokmadan ulaşın.

İktisatEvim’e geldiğinizde talepleriniz doğrultusunda sizin için en uygun ödeme planını oluşturuyoruz. Sıralı sistemde eğer peşinatınız var ise peşinatlı, peşinatınız yok ise peşinatsız bir şekilde gelir düzeyinize ve size en uygun ödeme seçeneklerini belirleyerek bir çizelge oluşturuyoruz.

Peşinatsız Kredisiz Ev Sahibi Olmanın Avantajları

Ev almak isteyenlerin aklına ilk olarak krediler ve yüksek faiz oranlarına sahip olan, peşinat isteyen bankalar gelir. Fakat ev sahibi olmak için aile bütçenizi zora sokmanıza gerek yok. İktisatEvim sayesinde kira öder gibi ev sahibi olma avantajına sahipsiniz. Gereksiz dosya masraflarıyla uğraşmanıza hiç gerek yok. Siz hayalinizdeki evi seçin, fiyatının hiç önemi yok. Siz isteyin İktisatEvim sizi ev sahibi yapsın. Uygun iktisat seçeneklerimiz ile isterseniz sıralı iktisat sistemini kullanabilirsiniz. Bu sistem noter huzurunda gerçekleşerek sırası gelen üyemizi ev sahibi yapar.

Buradaki amaç sıralı sistemdeki tüm üyelerimizin ev sahibi olmasıdır. Tüm iktisat seçeneklerimizde en çok önem verdiğimiz nokta size uygun olan ödeme seçeneğidir. İktisatEvim size en uygun ödeme planını ve zamanını çıkarır, üstelik her ay ödemek zorunda değilsiniz. Sizin şartlarınıza önem veriyoruz, en uygun ödeme seçenekleri ile aile bütçenizi zorlamadan, kira öder gibi ev sahibi olmanızı sağlıyoruz. Kredisiz, faizsiz ve peşinatsız ev alma artık hayal değil, İktisatEvim’e gelmeniz yeterli. Kaynak: https://www.iktisatevim.com.tr/