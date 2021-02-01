Birevim Ev Almak İstiyorum Diyenleri Bekliyor

Bizler dünyaya geldiğimiz günden itibaren, sürekli hayaller kurarız ve bunları hedef olarak belirleriz. Ancak yıllar içerisinde bu hayaller ve hedefler değişmektedir. Neticesinde dünya sürekli değişen bir şey haline gelmiştir ve insanların değişimleri, talepleri günden güne farklılık gösterir. Tabii bir nokta var ki bu insanlığın adeta genlerine işlemiş ve ilk çağlardan beri ihtiyaç olarak görülmüştür, bu talep ise tabii ki ev sahibi olma talebidir. Herkes kendini daha güvende hissetsin diye “ev almak istiyorum” der.

Ev Almak Kolay mı?

Özellikle son yıllarda ekonomi şartları pekiyi gitmemektedir, maalesef bunun üstüne tüm dünyada negatif etki gösteren Korona virüs pandemisi dünyayı kasıp kavurmaktadır.Hele ki bu şartlarda peşin para biriktirerek ev almak neredeyse imkânsız hale gelmiştir, bizlerin ise “ev almak istiyorum” dediği an akıllara ilk tavsiyeler üzerine banka sistemi gelmektedir.

Ancak bu yanlış, neticesinde bankalar sizlerin seçtiği ve değeri 600.000 birim olan bir ev için en az 80.000 peşinat ister ve yüksek bir rakamla ara ödeme ister, bunla da bitmez yüksek faizli kredi taksitleri ödemiş olursunuz. Ev aldım diye sevinirken aslında tam 2 misli para ödemiş olursunuz. Yani paranızı çöpe atmış olursunuz. Ancak Birevim faizsiz finansman sizleri ev sahibi yapmak istiyor ve çok kolay oluyor.

Birevim Kuruluşunun Avantajları Nelerdir?

Birevim sisteminde birçok kişi için tasarruf sistemi vardır. Bu tasarruf sistemi de sizden ne bir peşinat zorunluluğu ne bir ara ödeme zorunluluğu ne de faiz zorunluluğu talep eder. İşte sizlere dostça davranan bu sistem, sizlere başka hedeflerinize doğru yürürken de yardımcı olacaktır. Örneğin; gelir-gider tablonuzda kira parası düşük çıkıyor ve siz de ufak bir evde kirada oturuyorsunuz.

Ancak Birevim kuruluşunun sayesinde sizler bu ödediğiniz kira rakamından hem daha az ödeyip hem de daha büyük bir evi mülk edinme şansına sahip oluyorsunuz.Hadi sizler de yeter ki Birevim’e Ev Almak İstiyorum diye başvurun gerisi çok kolay olacaktır. T.C kimlik kartı fotokopisi, aylık maaş bordrosu fotokopisi ve cep telefonunuz başvurunuz için yeterli olacaktır.

Kaynak: https://www.evalmakistiyorum.com/