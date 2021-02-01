TKGM Parsel Sorgu Nasıl Yapılır?

Parsel sorgulama taşınamaz ile ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir yöntemdir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından geliştirilen parsel sorgulama ile mevcut gayrimenkullerinizin yerini haritadan görebilir ve sahip olduğunuz gayrimenkul hakkında bölge bazında bilgi edinebilirsiniz. Üzerinize kayıtlı olan taşınamaz hakkında TKGM parsel sorgu sayesinde bilgi edinebilirsiniz.

TKGM Parsel Sorgulama Ekranı

Tapuya kayıtlı olan gayrimenkulleriniz hakkında TKGM parsel sorgulama sayesinde bilgi edinebilir ve yerini harita üzerinden görebilirsiniz. TKGM parsel sorgulama sitesine girdiğinizde karşınıza gelecek olan ekranda sol tarafta bulunan panelde il, ilçe, mahalle, ada bilgilerini doğru ve net şekilde girerek harita üzerinden gayrimenkulünüzün bulduğu parseli görebilir ve üstüne tıklayarak bölge bazında detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Ada Nedir?

Ada dört bir tarafı doğal veya yapay olarak sınırlandırılmıştır. Bu doğal ve yapay unsurlar; sokak, cadde, demiryolu ve akarsu şeklinde sıralanır. Yapay veya doğal engeller ile çevrilmiş olan adaları parsel parçaları oluşturmaktadır.

Parsel Nedir?

Tapu ve imar yasalarına göre üzerinde yapı olmasına izin verilen toprak parçalarıdır. Parseller birden fazla kişiye ait olabileceği gibi kişiler dışında vakıflara, kurumlara veya devlete ait olabilirler.

Pafta Nedir?

Belirli ölçeklerde belirlenen haritaları üzerinde bir planın ya da modelin oluşturulmasına verilen isimdir.

TKGM Sorgu Nasıl Yapılır?

Geçmiş yıllarda arsa veya gayrimenkullere sahip insanların arsa değerlerini bölge bazında öğrenmeleri zordu. TKGM parsel sorgu sayesinde mevcut gayrimenkulünüz ile ilgili bulunduğu il, ilçe, mahalle ve parsel gibi bilgileri girerek ölçeklendirilmiş harita üzerinden yerini görebilir ve üzerine tıkladığınızda gayrimenkulünüzün metrekare fiyatını, bölgedeki pazar fiyatı gibi bilgileri rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Eğer Parsel sorgulama işleminiz başarısız olduysa tapuya herhangi bir kaydınız yok demektir. Sorgulama işlemini sadece üzerinizde olan tapu üzerinden yapabilmektesiniz. Eğer ki e-devlet şifreniz var ise TKGM parsel sorgulama işlemini e-devlet’te bulunan e-Hizmetler üzerinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.

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