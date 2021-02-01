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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Taksitle Ev Almak İsteyenler İçin Hesaplama Tablosu
Taksitle Ev Almak İsteyenler İçin Hesaplama Tablosu


Hayaller insanoğlu için çok önemli yer kaplamışlardır, bunlar tabii ki hedefler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ancak bazı hedefler vardır ki, insanoğlunun geçmişinden ta bu zamana kadarki değişilmez hedefleridir. Bunlardan biri de tabii ki ilk çağlardan itibaren olan ve günümüze kadar uzanan bir ihtiyaç hayalidir, o hayalin ismi de tabii ki ev alma hayalidir. Neticesinde insanlar kendini daha güvende hissetmek ve sevdiklerini daha güvende hissettirmek ister, bunlar içinde en başta kafasını sokabileceği rahat bir yuvası olmasıdır. Bu yuva hem bir yatırım hem de geleceğe dönük olarak evlatları için büyük bir rahatlığı temsil edebilir.

Bu Şartlarda Nasıl Ev Alınabilir?

Evet, belki de birçoğumuz aynı soruyu soruyoruz, son günlerde ekonomi bu kadar kötü giderken nasıl ev alabileceğiz? Sorusu. E tabi insanlar haklı, günden güne her bir şeyin fiyatı pahallaşmakta. Bunun nedeni ise toplumlardaki nüfus kalabalığı ve bu kalabalıktan ötürü arz-talep ilişkisi, özellikle de kalabalık olan şehirlerde ev almak isteyenler hüsran ile karşılaşıyordu.

Bankalar resmen tuzak kuruyor, insanların cebindeki paraları sömürüyor ve insanlar ev aldıklarına sevinirken, aslında ceplerinden bir ev parası daha ödüyorlardı. Ne yazık ki evleri de peşin alacak bir şekilde para biriktirmek neredeyse imkânsız hale geldi. Bu durumda ise faizsiz finansman şirketleri büyük yatırımlar yaptı, tabii ki bu yatırımlar insanların kırılan umutlarını geri toplamaları ve ev almak isteyenlere kolaylık sağlamak için oldu.

Ev Almak İsteyenlere Nasıl Kolaylık Sağlayacaklar?

Her ev almak isteyen insan öncelikle gelir-gider tablosunu hesaplı olarak yapması gerekir, matematik bu konularda bizlerin en büyük yardımcısı oluyor. Gelir-gider tablonuz rahatsa ve kira ödüyorsanız da kira ödemeyi bırakın ve hemen gelin. İsteyeceğiniz ev 200.000 birim ise sizlerden asla faiz alınmıyor, sadece çok ufak bir komisyon alınıyor, ancak bu rakam da çok ufak oluyor belki 12.000 ile 20.000 birim arasında değişen bir rakam olabiliyor.

Ancak bankalar öyle mi? asla. 200.000 birimlik bir eve yaklaşık 200.000 birim daha faiz ödemiş oluyorsunuz. İşte taksitle ev almak isteyenlere bu sistem taksit konusundaki anlaşmalara ve isteğe bağlı olarak peşinat ödeme konusundaki tercihlerinize göre çok basit ve cüzi hesaplar ile ev sahibi yapıyor.

Kaynak: https://blog.birevim.com/

📆 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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