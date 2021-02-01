İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜNÜZ

Acı olan insanların ölmesi değildi,
Acı olan insanlığın ölmesiydi,
Öldürdünüz.
Adaleti, güveni, dürüstlüğü öldürerek
Ahlakı, masumiyeti, samimiyeti öldürerek,
Merhameti, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü öldürerek,
İnancı, vefa duygusunu öldürerek
Haklının güçlü olduğu değil,
Güçlünün haklı olduğu bir dünya düzeni kurarak,
Değerli olan, olması gereken her şeyi değersizleştirerek,
Sizden olmayanları ötekileştirerek, dışlayarak,
İnsanları ve insanlığı taassuplarınıza, dogmalarınıza kurban ederek,
Tâğutlarınız için Allah’ı terk ederek,
Kibriniz, arzularınız, hırslarınız, beklentileriniz uğruna Bel’am’laşarak,
Haksızlıklar karşısında susarak, destek olarak,
Öldürdünüz.
Hepiniz suçlusunuz,
Asırlardır hem de…
AHMET BERHAN YILMAZ
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|25
|17
|3
|5
|50
|19
|+31
|54
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|+27
|51
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|25
|16
|3
|6
|47
|27
|+20
|51
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|25
|14
|6
|5
|32
|24
|+8
|48
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|25
|12
|6
|7
|40
|24
|+16
|42
|6
|Hatayspor
|25
|12
|6
|7
|42
|30
|+12
|42
|7
|Gaziantep
|25
|10
|9
|6
|37
|29
|+8
|39
|8
|Fatih Karagümrük
|25
|10
|7
|8
|39
|34
|+5
|37
|9
|Antalyaspor
|25
|7
|12
|6
|24
|29
|-5
|33
|10
|Göztepe
|25
|8
|8
|9
|35
|31
|+4
|32
|11
|Sivasspor
|24
|7
|10
|7
|28
|29
|-1
|31
|12
|Konyaspor
|24
|8
|6
|10
|32
|30
|+2
|30
|13
|Yeni Malatyaspor
|25
|7
|9
|9
|32
|34
|-2
|30
|14
|Kasımpaşa
|25
|8
|5
|12
|29
|40
|-11
|29
|15
|Çaykur Rizespor
|25
|6
|9
|10
|30
|42
|-12
|27
|16
|Kayserispor
|25
|6
|7
|12
|17
|30
|-13
|25
|17
|BB Erzurumspor
|25
|6
|7
|12
|24
|39
|-15
|25
|18
|Başakşehir
|25
|6
|6
|13
|28
|44
|-16
|24
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|25
|5
|6
|14
|23
|43
|-20
|21
|20
|MKE Ankaragücü
|24
|5
|5
|14
|27
|40
|-13
|20
|21
|Gençlerbirliği
|24
|5
|5
|14
|20
|45
|-25
|20
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