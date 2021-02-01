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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜNÜZ
Ahmet Berhan Yılmaz
İNSANLIĞI ÖLDÜRDÜNÜZ


Acı olan insanların ölmesi değildi,

Acı olan insanlığın ölmesiydi,

Öldürdünüz.

Adaleti, güveni, dürüstlüğü öldürerek

Ahlakı, masumiyeti, samimiyeti öldürerek,

Merhameti, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü öldürerek,

İnancı, vefa duygusunu öldürerek

Haklının güçlü olduğu değil,

Güçlünün haklı olduğu bir dünya düzeni kurarak,

Değerli olan, olması gereken her şeyi değersizleştirerek,

Sizden olmayanları ötekileştirerek, dışlayarak,

İnsanları ve insanlığı taassuplarınıza, dogmalarınıza kurban ederek,

Tâğutlarınız için Allah’ı terk ederek,

Kibriniz, arzularınız, hırslarınız, beklentileriniz uğruna Bel’am’laşarak,

Haksızlıklar karşısında susarak, destek olarak,

Öldürdünüz.

Hepiniz suçlusunuz,

Asırlardır hem de…

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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