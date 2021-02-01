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Kadıköy Gazetesi » Sağlık, Toplum » KİLO ALIMINI YÖNETMEK MODAYA UYGUN DİYETLERLE OLMAMALI
KİLO ALIMINI YÖNETMEK MODAYA UYGUN DİYETLERLE OLMAMALI


Kilo koruma veya kilo verme konusunu KARDİYOLOJİ UZMANI DR EMRE ERTÜRK hocamıza sorduk. İşin kalp ve damar sağlığı,genel sağlık kısmını önemseyen  hocamız  önemli bilgiler verdi

“Alışılmışın dışında planlar genellikle işe yaramıyor hatta sağlığınızı tehlikeye atıyor.Hızlı KİLO VERME planlarını tercih etmek yerine, sürdürülebilir ve kanıta dayalı araştırmalarla desteklenen bir kilo yönetimi stratejisi yürütmelisiniz.”

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Örneğin,  araştırmalar,  her gün makul miktarda fındık yemenin, genel beslenmeyi iyileştirirken kilo vermenin veya korumanın harika bir yolu olduğunu göstermiştir. Şekerli atıştırmalıkları bir avuç badem veya cevizle değiştirmek, kademeli kilo alımını önleyebilecek ve kilo vermeye yardımcı olabilecek basit bir stratejidir

Sağlıklı kilonun korunması genel sağlık için önemlidir, çünkü aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli durumlar için riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir
• Kalp hastalığı
• Diyabet
• İnme
• Bazı kanserler
• Artrit
• Safra taşları
• Astım
• Uyku apnesi

Yaşlandıkça, ideal kilonuzu korumak zorlaşabilir. Yetişkinler her yıl 1 ila 2 kilo alma eğilimindedir, bu nedenle kilonuzu kontrol altında tutmanın etkili yollarını bulmak özellikle önemlidir

1. YEMEKLERDEN ÖNCE SU İÇİN

Bu stratejiyi kullanan kişiler kullanmayanlara göre  daha fazla kilo  verdiler. Susuzluk genellikle kendini açlık olarak maskeler ve gereğinden fazla yemenize neden olur. Ek olarak, önceden su içmek kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar, böylece yemek sırasında daha az yersiniz.

2. SIK SIK HAREKET EDİN

Fiziksel aktivite ve hareket, kilo alımını önlemek  ve kardiyovasküler sağlığı korumak için çok  önemlidir .

3. DIŞARIDA YEMEK YERKEN SEÇİCİ OLUN

Ortalama bir restoran yemeği  1.000 kaloriden fazladır ve  besin değerleri genellikle menülere yazdırılmaz. Dışarıda yemek yerken kalori alımınızı azaltmanın yollarını arayın. Bir yemeği ikiye bölün veya nişastalı garnitürleri yeşil bir salata ile değiştirin.

4. SUSUZ KALMAYIN

Yemeklerden önce su içmeye ek olarak, gün boyunca susuz kalmamak önemlidir. Su tüketiminizi  artırmak metabolizmanızı  yüzde 30’a kadar hızlandıracak ve bu da güne devam ederken fazladan kalori yakmanıza yardımcı olabilir.

5. KAHVALTIDA PROTEİN TÜKETİN

Araştırmalar, yulaf ezmesi veya kekler gibi tahıl bazlı bir kahvaltının  protein, özellikle yumurta ile  değiştirilmesinin önümüzdeki 36 saat boyunca daha az kalori almanıza neden olacağını göstermiştir. Gün boyunca kendinizi daha tok hissedeceksiniz, böylece daha az atıştıracak ve öğle ve akşam yemeklerinde daha küçük öğünler yiyeceksiniz.

6. DAHA KÜÇÜK TABAKLAR KULLANIN

Araştırmalar, öğünler sırasında daha küçük tabaklar kullanmanın daha az yemek yemenize yardımcı olduğunu göstermiştir. Delboeuf illüzyonu olarak adlandırılan  bu durumda beyniniz, daha büyük bir porsiyon yediğinizi düşünerek kandırılır.

7. TABAĞINIZI YENİDEN DÜZENLEYİN

Tabaklardan bahsetmişken, tabağınızın yarısını sebzelerle, dörtte birini tam tahıllarla ve dörtte birini yağsız proteinle doldurmayı hedefleyin

8. YETERİNCE UYUYUN

 Sağlıklı bir kiloyu korumak için yeterli uyku son derece önemlidir. Uykusuzluk, vücudunuzu açlığı artıran bir hormon üretmeye ve sizi tatmin eden bir hormonu daha az üretmeye sevk edebilir. Bu nedenle, daha tuzlu ve tatlı yiyecekler istersiniz. Bu nedenle düşük kaliteli uyku, çocuklarda yüzde 89, yetişkinlerde ise yüzde 55 oranında artan obezite riski ile ilişkilendirilmiştir.

9. KALORİ İÇMEYİN

Gazlı içecekler ve meyve suları gibi şekerli içecekler, kilo almaya neden olabilecek çok fazla boş kalori içerir. Aslında sıvı şeker, diyetlerimizin en besleyici yönü olabilir. Bir çalışma  , şekerle tatlandırılmış içeceklerin çocuklukta obezite riskini yüzde 60 artırdığını buldu.

10. YAVAŞ ÇİĞNEYİN VE YİYİN

Yemek yerken acele etmeyin. Bir çalışma,  lokma başına 50 kez çiğnemenin kalori alımınızı azaltabileceğini bulmuştur  . Ek olarak,  yavaş yemek  daha çabuk daha tok hissetmenizi sağlayacaktır.

Kilonuzu korumak, modaya uygun diyetlerle değil, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişikliklerini gerektirir. Günlük yaşamınızda bu kanıta dayalı ipuçlarından en azından bazılarını uygulayarak, kilonuzu yönetmeyi ve sağlığınızı iyileştirmeyi deneyebilirsiniz.”

📆 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
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8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
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