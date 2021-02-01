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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı


Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İdmanı yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş da izledi.

Bu antrenmanla Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

📆 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
11 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
12 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
13 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
14 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
15 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20
21 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19

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