Mesut Özil en popüler futbolcu oldu

Ocak ayında medyanın en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu.

Ay boyunca medyanın spor gündeminde en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertli takımın renklerine kattığı Mesut Özil ise adını zirveye yazdırarak en popüler futbolcu olmayı başardı.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda Ocak ayı spor medyasında öne çıkan gelişmeler aktarıldı. 4 Ocakta başlayan 2020 – 2021 Süper Lig sezonu, ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçti. Başta dört büyükler olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok oyuncuya imza attırırken, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı. Kadrosuna 12 futbolcu birden katan BB Erzurumspor ara transfer döneminin en çok transfer gerçekleştiren takımı oldu. Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren takımların yaptıkları transferler medyada büyük dikkat çekti. Sarı-lacivertli takım ara transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine katarken, sarı-kırmızılı takım 5 oyuncu, siyah-beyazlı takım ise 2 oyuncuyu renklerine katarak ara transfer dönemini noktaladı.

Takımını ‘Mesut’ etti

Sezon başında Sosa, Samatta ve Perrotti gibi önemli futbolcuları transfer eden Fenerbahçe; bir bomba da ara transfer döneminde patlattı. Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi dev ekiplerde forma giyen Mesut Özil, Arsenal ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini feshederek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı’nın önemli rol oynadığı bu transfer Avrupa basınında da oldukça geniş yer buldu. Mesut’un ardından önemli bir hamle daha gerçekleştiren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’den milli oyuncu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattı. Galatasaray – Fenerbahçe arasında büyük çekişmeye neden olan bu transferde mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe oldu. MTM’nin raporuna göre, medyada toplam 30 bin 835 haberde yer alan Mesut Özil, ocak ayının en çok konuşulan futbolcusu olurken, kendisini ikinci sırada 10 bin 304 haber ile yeni takım arkadaşı İrfan Can Kahveci takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise Galatasaray’ın West Bromwich Albion’a 1,4 milyon Sterlin karşılığında kiraladığı Mbaye Diagne 8 bin 739 haber ile yer aldı.

Fenerbahçe çıkışa geçti

Yaptığı transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertli takım; 6 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından tekrar çıkışa geçerek önemli bir seri yakaladı ve Ocak ayını hem ligin zirvesinde hem de en çok konuşulan futbol takımı listesinin zirvesinde kapattı. Başakşehir maçıyla yükselişe geçen Fenerbahçe Ocak ayında son olarak Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Erol Bulutun oyun planını değiştirmesiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe’nin oynadığı futbol zaman zaman taraftarları mutlu etmese de puanları toplamayı başardı. Geride bıraktığımız Ocak ayı boyunca toplam 70 bin 641 haberde kendine yer bulan Fenerbahçe; medyada en çok konuşulan takım oldu. Fenerbahçe’yi ikinci sırada 67 bin 703 haber ile ezeli rakibi Galatasaray üçüncü sırada ise 58 bin 249 haber ile Beşiktaş takip etti.

Ali Koç’un rüyası gerçek oldu

İlk olarak TV8 ekranlarında düzenlenen WinWin kampanyası gecesinde Acun Ilıcalı tarafından gündeme getirilen Mesut Özil transferi, o dönemlerde Fenerbahçe için gerçekleşmesi zor bir hedef olarak görünüyordu. Bu transferle ilgili bir toplantısında spor muhabirlerinin sorularına ithafen “Mesut transferi bizim için gerçekleşmesi zor bir rüya” ifadesini kullanan Ali Koç’un rüya olarak dile getirdiği transfer resmiyete kavuştu. Ocak ayında en çok konuşulan kulüp yöneticisi olan başkan Koç, Medya Takip Merkezi’nin aynı raporuna göre ay boyunca toplam 8 bin 955 haberde yer aldı. Kendisini ikinci sırada 5 bin 279 haber ile Mustafa Cengiz, üçüncü sırada ise 4 bin 626 haber ile TFF Başkanı Nihat Özdemir izledi.

Terim zirvedeki yerini koruyor

En çok konuşulan teknik direktör olma unvanını kimselere kaptırmayan Fatih Terim, Ocak ayında da bu alandaki liderliğini korudu. Ara transfer döneminde 4-5 futbolcunun ismini vererek; bu oyuncuları kadromuzla görmek istiyoruz açıklamasıyla gündeme gelen Fatih Terim, 23 bin 262 habere adını yazdırdı. Süper Lig’de Beşiktaş’a 2-0 yenildikleri derbi maçının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Terim; “Diagne’nin atılmasına kadar baktığımızda Marcao’nun geri pasının haricinde pek ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadık. Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğiniz gibi olmuyor. Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Fatih Terim’i ikinci sırada Bu sezon Trabzonspor, Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray’ı yenerek takımına derbi kaybettirmeyen Sergen Yalçın 16 bin 375 haber ile takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 12 bin 680 haber ile Abdullah Avcı yer aldı.

Çakır derbide düdük çaldı

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Beşiktaş – Galatasaray mücadelesinde hakem olarak Cüneyt Çakır görev aldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Maçın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya oldu. Derbide Taylan Antalyalı’nın pası Cüneyt Çakır’a çarparken tecrübeli hakem kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Karın boşluğuna gelen top sonrası nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından maça devam etti. Ülkemizin en kariyerli hakemi olarak adlandırılan Cüneyt Çakır, Ocak ayı boyunca 5 bin 118 habere adını yazdırarak en çok konuşulan hakem olmayı başardı. MTM’nin listesine göre 3 bin 256 habere adını yazdıran Halil Umut Meler ikinci, 3 bin 137 habere adını yazdıran Alper Ulusoy ise üçüncü sırada yer aldı.