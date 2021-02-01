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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Gezi-Alışveriş » Satılık İstanbul Konut Projeleri
Satılık İstanbul Konut Projeleri


İnsanlar son dönemlerinde yerleşik duruma geçmişlerdir. Ancak geçmiş çağlardan beri de genlerimize işleyen ve yaşamımızı kolaylık ile idame ettirmemiz gereken şeyler değişiklik göstermemiştir. Bunlardan biri de tabi ki başımızı güvenle bir çatının altına koyabileceğimiz “ev” sahibi olmak isteyişimizdir. Yerleşik duruma geçmek ile beraber artık bizler de doğal olarak ev sahibi olmak isteriz. Ancak son dönemler bu durumlar bir hayli zorlaştı, neticesinde ülkenin ekonomik durumu, kalabalıklaşan nüfus ve üstüne üstlük tüm dünyada etki gösteren ve bu etkiyi de olumsuz gösteren Koronavirüs pandemisi var. Özellikle büyük olan şehirlerde her şey çok daha pahalı.

Neden Büyük Olan Şehirlerde Evler Pahalı?

Büyük şehirlerde özellikle iş imkânı çok daha fazla oluyor, eğitim imkânı seçenekleri çok daha geniş ve en önemlisi sağlık sektöründe birçok şeye daha kolaylıkla ulaşılabiliyor. Şehir her ne kadar büyük olsa bile kurulan alt yapısı ile ulaşımda da kolaylık sağlıyor. Bu da tabii İstanbul gibi büyük bir şehri dünya şehri yapıyor. Bu dünya şehri olmanın bedeli ise, İstanbul gibi bir şehirde konut sahibi olmanın bedelini arttırmaktadır.

Özellikle bankaların sunduğu konut projeleri de tuzaklarla doludur. Siz bir konut beğeniyorsunuz ve konutun değeri 700 ise sizlerden 70 peşinat istiyor ve üstüne üstlük 70 ara ödeme istiyor. Tabi asıl problem ise bunlarla bitmiyor yüksek faizli taksitlere de maruz kalıyorsunuz buda sizlere en azın 1000 birim ödetiyor. Bunlardan kurtulmak için Satılık İstanbul konut projeleri sunan faizsiz finansman şirketleri sizlerin adeta dostu oluyor.

Faizsiz Finansman Şirketleri ile Nasıl Konut Projesine Dâhil Olurum?

İstanbul gibi pahalı bir şehirde para biriktirmekte zor oluyor ve günden güne kira değerleri de artıyor. Ancak seçmiş olacağınız evi faizsiz finansman şirketine sunduğunuzda; sadece yeterli olan şeyler çok kolay oluyor. Bunlar sırasıyla;

  • Gelir-gider rakamlarınızı hesaplama.
  • Başvuracağınız şirketle iletişime geçme.
  • T.C kimlik numarası fotokopisi.
  • Aylık maaş bordrosunun fotokopisi.

Bu 4 noktaya uyulduğu zaman, Satılık İstanbul konut projelerine dâhil olup sizlerde peşinatsız, ara ödemesiz ve faizsiz ev sahibi olup hayallerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz.

Kaynak: https://www.faizsizkonutprojeleri.com/

📆 18 Şubat 2021 Perşembe 22:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 -24 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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