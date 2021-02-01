Peşinatsız Ev Almak Artık Çok Kolay!

Biz insanlar hayatımıza durmadan hedefler koymaktayız. Bu adeta genlerimize işlemiş bir yaşam biçimidir, bu da bizleri ayakta tutar ve yaşama olan inancımızı verdiğimiz mücadeleyi tazeler. Bunlar da genelde büyük hedefler ve hayaller ile olmaktadır. Ancak belli başlı ihtiyaçlar doğrultusunda bu hayalleri ilerletebilmekteyiz.

Geçmişimizde sahip olabileceğimiz sıradan şeyler, bu dönemde hayal haline gelebiliyor ve bu bizim umudumuzu kırabiliyor. Bunlardan biri de maalesef değişen dünya düzeni ve zorlaşan geçim ile “ev alma” problemidir. Ev sahibi olmak bir hayli zor gözüküyor ancak; faizsiz finansman şirketleri bizlere peşinatsız ev alma fırsatını kolaylıkla sunuyor.

Ev Almak Neden Peşinatsız Ev Alma Fırsatından Önce Bu Kadar Zordu?

Ev sahibi olabilme geliştirilen faizsiz finansman şirketlerinden önce bir hayli zordu. Nedeni ise; bu zor olan yaşam şartlarında banka ve benzeri kuruluşların mecburi kıldığı peşinattır. Bu peşinat yetmezmiş gibi üstüne her ay gelen mecburi ağır faizler ve ağır miktarda olan ara ödeme zorunluluğu bizlerin umudunu kırmıştı. Veya bankalar daha seçeneklerinizi sunmadan reddediyorlar.

Bu da sizlerin nakit para ödeme zorunluluğunda bırakıyordu. Hele ki bu kadar zor geçinebildiğimiz bu dönemlerde iyice sıkıştırılmış ve daralmış olacaktık. Ancak yardımımıza peşinatsız ev alabilme seçeneği çıkınca birçok sorunda ortadan kalkmış oluyor.

Peşinatsız Ev Almak İstediğimizde Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar Nelerdir?

Peşinatsız Ev Almak istediğimizde dikkat edilen noktalar ve gerekli hususlar şunlardır;

Öncelikle T.C kimlik numaramızın olması.

Aylık gelirimizi beyan edebileceğimiz şekilde yasal işimizin olması.

Gelirimizin net bir biçimde elimizde kalabilmesi (en azından aylık bağlayacağınız taksit rakamı gibi)

Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde işiniz çok daha kolay olacaktır. Neticesinde diğer sistemler gibi acımasız değil, aksine sizleri adeta dost ve patronmuş gibi hissettiren peşinatsız ev alma fırsatı birçok kapınızı da açacaktır.

Sistem Hakkında Şikâyet Var mı?

Peşinatsız ev alma sisteminde ve yorumlamalarında hiç bir şikâyet bulunmamaktadır. Sizler hem müşteri hem de patronsunuz, neticesinde tüm koşulları sizler belirliyorsunuz. Hal böyle de olunca kira derdinden kurtulup bir an önce kendinize yeni hedefler de koyabiliyorsunuz.

Kaynak: https://www.pesinatsizev.org/