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Konut Kredisi Çekerken Gerekli Evraklar Nelerdir?


İnsanoğlu olarak yıllar boyunca hayal kurmaktan asla çekinmedik, bazı hayallerimiz var ki ihtiyaç doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu hayallerin başında da genlerimize işlemiş bir kısım vardır. Bu kısımda da tabii ki başımızı güvenle sokabileceğimiz bir yuvamız, yani konut sahibi olabilmemiz vardır. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalışırız, hem kendimiz hem de gelecek olan nesil için başınızı güvenle koyacağımız bir yer bırakmak isteriz.

Bu doğrultuda ise konut sahibi olabilmek kişilerin hayatlarında ciddi bir adım atmak anlamına gelip, kendilerini ve gelecek nesillerine hayatlarındaki kararlarda güvenle adım atabileceği ortamı da sağlamış olacağızdır. Ancak bir gerçek var ki konut sahibi olmak günden güne zorlaştı. Bu gerçeğe de tabii karşı çıkan faizsiz konut kredisi sistemi mevcut.

Kredi ile Konut Sahibi Olabilir miyim?

Tabii ki konut kredisi ile ev sahibi olabiliriz. Faizsiz finansman şirketleri bankaların aksine bizlere direkt olarak belirlenen konut parası ile ev sahibi yapıyor ve zorla hiç bir ön ödeme de talep etmiyor. Bankalar ise öyle mi? oh hayır!

Bankalar sizlerden hem yüksek peşinat, hem yüksek ara ödeme, hem de yüksek faz talep edip 6 birimlik konutu, kendilerince konut kredisi adı altında 12 birime vermektedirler. Üstelik siz bir de bunu peşinat biriktirdiğiniz zaman ile de kıyaslarsanız, anlayacağınız baya bir eziyet oluyor. Banka ile de konut sahibi olmak kişileri işin içinden çıkılmaz hale getirebiliyor.

Faizsiz Finansman Şirketleri Konutu Nasıl Bizlere Veriyor?

Faizsiz finansman şirketleri ile konut kredisi çekerken gerekli evraklar çok kolaydır. Bunlar gündelik hayatımızda basit bir şey yaparken ve isterken bile sahip olduğumuz kullandığımız evraklardır. Sırası ile bu evraklara bakalım;

  • T.C kimlik numaranız
  • Maaş Bordronuz
  • Cep Telefon numaranız
  • Firma ile anlaştığınızda başvuru formunu doldurmanız

İşte konut kredisi çekerken gerekli evraklar bu kadar az ve uğraştırıcıdır. Hadi sizler de yeter ki kendinize güvenin ve hiç zaman kaybetmeden belki de ümidinizi kestiğiniz o hayallerdeki evinize sahip olmak için adım atın.

Kaynak: https://www.konuttakredi.com/

📆 18 Şubat 2021 Perşembe 22:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
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