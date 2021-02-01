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Faizsiz Konut Kredi Nereden Alınır?


İnsanoğlu geçmişinden bu gününe hep hedefler koyarak ilerlemiştir. Bazıları kalıcı bazıları ise geçici hedeflerdir. Tabii insanlık tarihi boyunca da hedefler doğal olarak değişim göstermiştir. Bunların arasında da insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan sığınma ihtiyacı yer alır. Bu ihtiyacı karşılamak içinse insanlar değişkenlik gösterip, gerek baraka, gerek ev, gerekse farklı türden yapılar kurmuşlardır. Özellikle son dönemlerde insanoğlu yapısı gereği yerleşik düzene uyum sağlamıştır.

Yerleşik düzende ise en önemli konu da ev sahibi olabilmek oluyor. Ev sahibi olan insan hem bulunduğu an itibari ile ailesine ve hem geleceği ile ondan sonra gelecek olan jenerasyona kolaylık sağlayacaktır. Bu kolaylık ile de daha rahat kararlar alıp, daha emin adımlar atacaklardır. Bu da faizsiz finansman şirketleri ile gerçekleşebilir.

Nasıl Ev Sahibi Olabiliriz?

Gün geçtikçe şartlar çok zor hale gelmektedir, ancak bizlerin asla ama asla pes etme gibi bir lükse sahip olma alışkanlığımız olmamalı. Haklı olarak gerek ekonomik şartlar, gerek ise kalabalıklaşan şehirlerde alım gücü düşmüş olup, bir de üstüne dünyayı saran ve kötü olarak etkisi altına alan Koronavirüs çok farklı ve kötü bir tablo ortaya koymuştur.

Ancak faizsiz konut kredi alımı bizleri çok rahatlatacaktır. Faizsiz konut kredisi eğer kira ödüyorsak bizleri hiç bir ödeme değişikliliğine maruz bırakmadan tıpkı kira ödermişçesine ev sahibi yapmaktadır. Neticesinde kira ödeyerek verdiğiniz paranın hiç bir değeri kalmıyor.

Faizsiz Konut Kredisi Avantajları Nelerdir?

Faizsiz finansman sağlayan şirketler sizleri kira ödeme derdinden kurtarıyor. Yetmiyormuş gibi sizlere peşinat parası, ara ödeme ücreti ve yüksek faizli taksit ödemelerinden de kurtarmaktadır. Sizler internet üzerinden baktığınızda faizsiz finansman şirketlerinin sunmuş olduğu faizsiz konut kredisine başvurabilirsiniz.

Faizsiz Konut Kredisine Başvurmak İçin Neler Gereklidir?

Faizsiz konut kredisine başvurmak için sırasıyla;

  • Faizsiz finansman şirketi sitesi bulmak.
  • Seçeceğiniz eve göre gelir-gider durumunuzu hesaplama.
  • Ev alımı uzmanı ile bağlantıya geçme.
  • T.C kimlik numaranızın fotokopisi.
  • Aylık maaş bordronuzun fotokopisi.
  • Cep telefon numaranız.
  • Mail adresiniz.

Bunların hepsi bir arada olduğunda sizler de faizsiz finansman şirketlerinden, faizsiz konut kredisi alabilirsiniz.

Kaynak: https://www.faizsizkonut.com/

📆 18 Şubat 2021 Perşembe 22:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 -24 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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