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Faizsiz Ev Kredisi Alma Yolları Nelerdir?


İnsanoğlu hep hedef belirler, bunların başında ise yaşama ihtiyacı olan ve hayatını idame ettirebileceği şeyler gelir. Bu noktalardan biri de ilk çağlardan beri başımızı koyacağımız bir evimizin olmasıdır. Son yüzyıllarda özellikle yerleşik yaşama yoğunlaşan insanoğlu, kalacağı yerde kafasının rahat olacağı bir evde yaşamak ister ve bu evde yaşamak içinse kendi mülkünüz olması gereklidir. Evet, maalesef son yıllarda ev sahibi olmak bir hayli zor bir durum haline geldi. Özellikle de birçok ekonomik kriz varken buna ek olarak ta dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci gelmişken hayal olan ama yakın olabilecek olan bu durum neredeyse tamamen uzaklaştı. Ancak umudunuzu yitirmeyin Faizsiz Ev Kredisi alabileceksiniz.

Faizsiz Ev Kredisi Hayal Değil!

Faizsiz Ev Kredisi Almak hiçte zor değil, biliyoruz eskiden neredeyse imkânsızdı. Çünkü ev sahibi olmak istediğiniz zaman nakit para gerekliydi, bankalar ise buna alternatif buldu. Bankaların bulduğu alternatif ise sizlere hem peşinatlı hem de yüksek faizler ödeyebileceğiniz bir yapıyı içermektedir. Bunlar da hem olmayan peşinat paranız hem de gelirinizin için bir hayli zorlayıcı noktalardır. Neticesinde bu evleri alırken 10 birim gerekiyor. Ancak banka öyle bir şey yapıyor ki; başvurduğunuzda 1 birim istiyor üstüne bir sürü faiz yüklüyor. Sizler hem peşinat için zaman kaybediyorsunuz hem de 10 birimlik evi neredeyse 40 birime alıyorsunuz. Ancak faizsiz finansman şirketleri bu tarz tuzaklara düşmemeniz için sizlere Faizsiz Ev Kredisi Alma imkânı çıkardı.

Faizsiz Ev Kredisi Almak İçin Ne Gereklidir?

Faizsiz Ev Kredisi Alma için gerekenler şunlardır ;

  • Alacağınız evi net bir biçimde seçme
  • Şahsınıza ait olan T.C Kimliğiniz
  • Başvuru için gereken aylık gelirinizi belirteceğiniz yasal işiniz.

Başvuru yapacağınız Faizsiz Ev Kredisi talep edeceğiniz şirket ile iletişime geçmeniz. Bu noktaları dikkate alarak hareket ederseniz, ev sahibi olmanız çok kolay olacaktır. Neticesinde neredeyse tüm koşulları siz belirliyor olup bunun keyfini rahatlıkla yaşayabileceksiniz. Bu keyfi yaşarken de belki de hayal ettiğiniz başka noktalara da ulaşabilir. Hayalinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.

Kaynak: https://www.faizsizkredi.com.tr/

📆 18 Şubat 2021 Perşembe 22:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 -24 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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