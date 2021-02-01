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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Gezi-Alışveriş » Evde Tasarruf Nasıl Yapılır?
Evde Tasarruf Nasıl Yapılır?


Hayatımızda birçok önemli nokta vardır. Bunlardan biri de tabii ki geçmişimizden günümüze gerek yaşam standartlarımızı belirleyen, gerek ise korunmamızı sağlayan, gerek ise bizden sonraki nesle aktaracağımız olan “ev” olmuştur. Özellikle de insanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden beri, neredeyse en kıymetli olan şeyi de evi olmuştur. Neticesinde ev sahibi olabilmek hayatta 1-0 ileri gidebilmek anlamına gelebiliyor.

Bununla beraber atacağımız adımlarda da daha cesaretli olabileceğimiz anlamına da gelebiliyor. Ancak son dönemlerde ev sahibi olmak bir hayli zorlaştı, neticesinde ekonomik koşullar, kalabalıklaşan nüfus ve özellikle de dünyada çok olumsuz etkiler yaratan Koranavirüs ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Ancak durun! Umudunuzu yitirmeyin evde tasarruf ile ev sahibi olabileceksiniz.

Nasıl Ev Sahibi Olacağız?

Evde Tasarruf sistemini kuran, faizsiz finansman şirketleri bizleri kolaylıkla ev sahibi yapacaklardır. Bankalarda ise tam tersine işleyen bu sistem, sizlerin önce peşinat vermesini gerektirip, sonrasında ise yüksek aylık faizler ile ev sahibi olmanızı sağlıyor. Ancak dikkat edin! Bankalar almak istediğiniz değeri 6 olan evin biriminin 1 birim olan peşinatını istiyor üstüne üstlük 1 birim de ara ödeme istiyor ve yüksek aylık taksit faizleri ile 6 birim olan evi 12 birime sizlere teslim ediyorlar.

Geri kalan seçenekte ise nakit para verme zorunluluğu var, e hayli durum bir bu kadar zor olunca da, nakit para biriktirmek neredeyse imkânsız hale geliyor. Yardımımıza evde tasarruf yaptıran faizsiz finansman şirketleri koşuyor.

Faizsiz Finansman Sistemleri Ne Gibi Kolaylık Sağlar?

Evde Tasarruf yaptıran faizsiz finansman sistemleri, bizlere almak istediğimiz evi seçtikten sonra kira ödermiş gibi ev sahibi yapıyorlar. Özellikle de peşinat istemeden, ara ödeme istemeden ve taksitlerde faiz almadan. Herhalde ancak bu kadar iyiliği bize annemiz babamız yapar. Neticesinde sizin evi belirlemeniz, evde tasarruf uzmanı ile iletişime geçmeniz, T.C kimliğinizin fotokopisi ve aylık maaş bordronuzun fotokopisi ile evde tasarruf ile ev sahibi olabileceksiniz. Yeter ki gelir-gider rakamlarınız kira ödeyeceğiniz gibi kolay bir şekilde net olsun, gerisi zaten sistemin sizlere vereceği destek ile çok kolay işleyecektir.

Kaynak: https://www.tasarrufvakti.com/

📆 18 Şubat 2021 Perşembe 22:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
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15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
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19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 -24 20
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21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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