MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Gezi-Alışveriş » Ev Sahibi Olmak İçin Bir Çok Seçenek Var!
Ev Sahibi Olmak İçin Bir Çok Seçenek Var!


Bizlerin hem ihtiyaç hem de zevkleri için tercih etmiş olduğu hayaller vardır. Bu hayallerin birisi ise tabii ki geçmiş çağlardan beri genlerimize işlemiş olan ve barınacağımız noktalarda başımızı bir çatının altına koyacağı evdir. Özellikle son yıllardaki yerleşik düzende bizim de bir çakılı çivimiz olsun isteriz. Bu çivi de tabii ki sabit olan ve sahip olmak istediğimiz evdir. Ancak son yıllarda gerçekleşmiş olan ekonomik sıkıntılar bizlerin para biriktirmesinde bir hayli zorluk çıkarmış, bir de bu yetmiyormuş gibi 1 seneyi geçkin süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ortaya çıkmıştır. Biz insanlar ise asla pes etmemeliyiz, neticesinde ev sahibi olmak için birçok seçenek var.

Ev Sahibi Olabilmek İçin Seçenekler Nelerdir?

Ev sahibi olabilmek için seçenekler şunlardır;

  • Peşin para ile ev sahibi olabilme.
  • Peşinat ödeyerek, ara ödeme ile ve yüksek faiz ile ev sahibi olabilme.
  • Faizsiz finansman şirketleri ile kolaylıkla peşinat ödemeden, ara ödeme yapmadan ve sizlerin belirlemiş olduğu rakamlar ile ev sahibi olabilme.

Evet, baktığımızda bu seçenekler ile alakalı olan en önemli ve bize kolaylık sağlayacak nokta faizsiz finansman şirketleri ile ev sahibi olmaktır.

Peki, Faizsiz Finansman Şirketleri İle Nasıl Ev Sahibi Olabilirim?

Faizsiz finansman şirketleri ile seçeceğiniz evin ücretini belirleyip, bunu kuruluşa sunup sizlerin uygun olabileceği şekilde taksitlendirip kolaylıkla ve zaman kaybetmeden ev sahibi olabilirsiniz. Hem bu konuda kendinizi peşin ödeme zorunluluğunda bırakmadığınız için, hiç bir şekilde de bankalar gibi zaman kaybetme durumunun içine de sokmuyorsunuz. Hadi sizler de gelin faizsiz finansman şirketleri ile peşinatsız, ara ödemesiz ve faizsiz ev sahibi olun. Ev sahibi olabilmek için bir sürü seçenek varken en mantıklısını seçin ve hayallerinizdeki o eve sahip olun.

Faizsiz Finansman Şirketlerinden Ev Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Bu şirketlerden ev almak için;

  • T.C kimlik numaranızın fotokopisi
  • Aylık maaş bordronuzun fotokopisi

Bu iki evrak gerekli, geriye kalan ise kolayca gidip sahip olmak istediğiniz evi seçmektir.

Kaynak: https://www.birevimolsa.net/

📆 18 Şubat 2021 Perşembe 22:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
ÖNCE İNSAN
15 Şubat 2021 Pazartesi
SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 -24 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

BAĞLANTILAR