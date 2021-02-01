MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da kar şehri terk ediyor
İstanbul’da kar şehri terk ediyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yoğun kar yağışının etkisinin azalacağını, yarından itibaren Marmara Bölgesi’ne gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor. AKOM verilerine göre kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri İstanbul’un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken, kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 santimetre aralığında kar birikintisi ölçüldü.

Şile’de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

AKOM verilerine göre kar kalınlığı bugün Şile’nin Darlık ve Ağva mevkilerinde 60-70 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı Hadımköy’de 40 santimetre, Beykoz’da 35, Şişli’de 30, Arnavutköy’de ise 30 santimetre olarak ölçüldü.
AKOM’un paylaştığı verilere göre İtfaiye ve Park Bahçeler ekipleri tarafından kuvvetli kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle 16 çatı uçması, 603 ağaç ve direk devrilmesi, 85 tehlike arz eden parça olayına müdahale edildi. Bu olaylar nedeniyle 126 araç zarar gördü. Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde ahırların çatılarının çökmesi nedeniyle 10 hayvan telef olurken, mahsur kalan 30 hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKOM yetkilileri, kar yağışının etkisinin azalacağını, yarından itibaren Marmara Bölgesi’ne gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı.

📆 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
ÖNCE İNSAN
15 Şubat 2021 Pazartesi
SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 -5 32
10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 -1 30
11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 -24 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

BAĞLANTILAR