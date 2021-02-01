ÖNCE İNSAN

Şahıs;

Sen hâlâ binaların hasta tedavi ettiğini, üniversitelerin okuduğunu, camilerin ibadet ettiğini, köprülerin, yolların seyahat ettiğini, salonların spor yaptığını, atlama kulelerinin atladığını düşünüyor olabilirsin ama biz yıllardır söylediğimizi bir kere daha söyleyelim “insan, insan, insan”.

İnsan yetiştirmeden, insanı güçlü ve cesur kılmadan, insanı bilgili kılmadan, insanı müreffeh medeniyet seviyesine getirmeden, özgürleştirmeden olmuyor.

Yeterli, kalifiye, yetişmiş doktoru ve personeli olmayan hastane, yeterli ve donanımlı hocası olmayan üniversite, iyi yetişmiş sporcusu olmayan salon, cemaati olmayan cami, ülkemizin her bir ferdinin rahatlıkla kullanamadığı muhteşem köprüler, yollar yapılsa ne?

Ve sakın çocuklarımızı suçlamayın. Çünkü en masumumuz, en suçsuzumuz, en dürüstümüz, hırslarımızı, arzularımızı yerine getirmek için savaş verirken bir kenara attığımız, görmezden geldiğimiz, gözleri öpülesi çocuklarımızdır.

Gençlere ilk öğretmemiz gereken; bir insanı güçlü ve mutlu kılanın makam, güç, para değil, kaliteli bir eğitim sonucu elde edilen kaliteli bilgi, karşılıklı sevgi, saygı, vicdan, merhamet, tevazu, şefkat duygularıyla yaşanan bir hayat ve özgürce hareket edebilme kabiliyeti olduğudur.

Ve asla unutmayınız ki; bir insanı, bir genci güçlü kılan önce ailesidir, ailesinden alması gereken kaliteli eğitim, kazandığı insani vasıflardır.

Ancak; aileden, anadan, babadan alınan sevgi, özgüven, bilgi ve görgü ile yetişen gençler vatanına, milletine, bayrağına hizmette öncü olabilir, ülkesini ve milletini müreffeh medeniyetler seviyesine getirebilirler.

Çocuklarınızın karnını doyurmak için çabaladığınız kadar beynini de doyurmaya çalışmıyorsanız ne yaparsanız yapınız ülkemizin, milletimizin, gençlerimizin geleceği için doğru şeyler yapmıyorsunuz demektir.

Yapılan bütün hizmetler ancak ve ancak insanımızı, gençlerimizi doğru yönde, güçlü ve özgür beyinler olarak yetiştirirsek yerini bulacaktır.

Bu yazıyı bundan tam dört yıl önce bugünlerde, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (Erzurum 2017 EYOF), buz hokeyi maçında, Rusya’nın Türkiye’yi 42–0 yendiği maçtan sonra o üzüntü ve mahcubiyet ile yazmıştım.

Bugün yine aynı şeyleri söylüyorum insanımızı, gençlerimizi bilgili, güçlü, cesur, sevgi, saygı dolu, anlayışlı ve özgür birer birey haline getiremezsek ne yaparsak yapalım, insanımıza yaşantısı açısından bir şeyler katamadığımızı ve yaşam kalitesi açısından değişen bir şeyler olmadığını göreceğiz.

AHMET BERHAN YILMAZ