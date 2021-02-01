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İstanbul’da kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı, 7 çatı çöktü, 106 araç zarar gördü


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Ayrıca şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 7 çatı çöktü, 106 araç hasar gördü.

İstanbul’un tamamında Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. İBB AKOM verilerine göre Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer’de 10-20 santimetre Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye’de 15-25 santimetre Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

Yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek

Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında altında seyredecek.

200’den fazla ağaç devrildi

AKOM’dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü.
İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 kilometre sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

5 bin ton tuz döküldü

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.

Galeri
📆 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
11 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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