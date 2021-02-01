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İstanbul’da yüzyüze eğitime kar sebebiyle Çarşamba’ya kadar erteleme


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında Çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, açıklamasında 17 Şubat Çarşamba gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya’nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Hemşehrilerim, Güzel bir kış günündeyiz. Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul’da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına bekliyoruz.

Malumunuz olduğu üzere: 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren; Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre İstanbul’da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerimizin hıfzıssıhha kurullarının almış olduğu kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulumuzda 4 bin 961 öğrencimizin 15 Şubat 2021 itibariyle yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılmıştı.

Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir. Kıymetli İstanbullular,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz.”

📆 14 Şubat 2021 Pazar 22:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
11 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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