İBB eski Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona virüs belası. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etmişti.

Topbaş için görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birer tören düzenlendi.

Törenlerin ardından Topbaş’ın naaşı cenaze namazı için Fatih Camii’ne getirildi.

Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Esenler Belediye Başkanı M. Tevik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ve siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cenaze namazını kıldırdı

Törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazede Mülk suresinin ilk ayetlerini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Efendimiz Mülk suresini vefat eden Müslümanların adından okumamızı tavsiye buyurdu. Bu tavsiye tabii ki bizim için çok önemli. Kur’an-ı Kerim’den okuduğumuz ayetlerin sevabını vefat eden insanlarımıza bağışlıyoruz ancak esas dersi bizim almamız gerekiyor. Ölülerden ziyade dirilerin ders alması gerekiyor.

Bir hikmet var ki efendimiz Mülk suresini okumamızı tavsiye bulunuyor. Mülkü elinde bulunduran Allah’ın adı ne yücedir. Hem kainatta ne varsa sahibi olan Allah’tır. Allah hayatı da ölümü de bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı. Dua ediyoruz inşallah en güzel işi yapmak hepimize nasip olur. Kadir Topbaş beyefendiye de inanıyoruz en güzel işleri yapmak nasip oldu. Rabbim dünyadayken insanlığın hayrına yaptığı her işi amel defterinde karşısına çıkarsın inşallah” dedi.

“Kadir abiyle arkadaşlığımız İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı”

Helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kadir Topbaş’la yol arkadaşlığının Çarşamba’da İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmam Hatip okuluna girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi.

O zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Biliyorsunuz İstanbul’da Beyoğlu Belediye Başkanlığı, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden yol arkadaşlığımız böyle geldi.

Az önce hocamız Mülk suresini okudular. Bunun dışında da tabii ki hepimizin mukadder akıbeti olan ‘Rabbimden geldim tekrar rabbimize döneceğiz’ bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul’umuzda Fatih Camii’nin musallasında uğurluyoruz. Biraz sonra da Fatih Camii’nin haziresine defnedeceğiz.

Orada da çok değerli arkadaşları olacak. O arkadaşları ile beraber de inşallah rabbim sevgili habibinin Livaül Hamd sancağı altında buluşturur inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Korona virüs belası. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı ayrılıyor. Büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Tüm şehitlerimize rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Rabbim yar yardımcımız olsun” dedi.

Edilen duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi defnedilmek üzere Fatih Camii haziresine götürüldü.

“Abilik kavramını fazlasıyla hak eden biriydi”

Öte yandan, tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Çok üzgünüz. Gerçekten hepimizin Kadir ağabeyiydi. Oy versin vermesin herkesin ortak kanaati, o gerçekten İstanbul’un Kadir abisiydi. Abilik herkese nasip olmaz. Abilik kavramını fazlasıyla hak eden biriydi” diye konuştu.

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