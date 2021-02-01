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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Mimar Şen, Kentsel Dönüşümle konutunu yenilemek isteyenlere müjde kredi 125 bin liradan 200 bine yükseldi
Mimar Şen, Kentsel Dönüşümle konutunu yenilemek isteyenlere müjde kredi 125 bin liradan 200 bine yükseldi


Konu hakkında açıklama yapan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, Konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyenler için, kolaylık sağlayan faiz desteğine ilişkin karar, 12 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre konutlarda kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için kredi miktarlarının arttırıldığını duyurdu.

Kentsel dönüşüm kapsamında binasını dönüştürecek vatandaşların bankalardan kullanacağı toplam kredi miktarının 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildiğini belirten Kurum, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlarımıza mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik.

Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için kredi miktarlarını arttırdık. Binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL’den 200 bin TL’ye, toplam kredi tutarını 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL’den 80 bin TL’ye çıkardık. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Galeri
📆 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41
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9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
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11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 +2 26
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