Pençe Kartal-2’de operasyonu başarılı şekilde devam ediyor

Pençe Kartal-2’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi – Tıkla İzle
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.”denildi.
2 terörist sağ olarak ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir” denildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|+21
|51
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|+29
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|+24
|48
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|+7
|45
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|+17
|41
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|+10
|38
|7
|Gaziantep
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|+8
|38
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|+6
|37
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|-1
|29
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|+2
|26
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|-12
|26
|15
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|-11
|25
|16
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|-13
|25
|17
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|18
|Başakşehir
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|-13
|19
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
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