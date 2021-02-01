Pençe Kartal-2’de operasyonu başarılı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın devam ettiğini,etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini bildirdi.

Pençe Kartal-2’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi – Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.”denildi.

2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir” denildi.