Class Petrol Yeni Yatırımlar Planlıyor

İnsanların evlerine kapandığı bir dönemde birçok farklı iş yeri de kepengi kapatmış. Fakat son dönemde pandemiye karşı alınan önlemler ile beklentilerin karşılanması ile birlikte vaka sayıları azalmaya ve yasakların gevşetilmesi planlanıyor. Bu kapsamda da özel sektörün yapacağı yatırımların da sayıca artacağı hesap ediliyor. Class akaryakıt Naifoğlu holdingiştiraki olarak yeni dönemde ekonomide daha fazla rol almayı planlıyor.

Class petrol bu nedenle 2023 yılı odaklı yatırım planlarına yenilerini eklemiş bulunuyor. Bunun yanında firma, daha fazla insana ulaşmak ve daha fazla insanın istihdam edilmesi amacı ile öz kaynaklarının büyük bir kısmını yeni yatırımlara ayırmayı da planları arasına almış bulunuyor. Class akaryakıt Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren firma bu konuda üzerine düşenleri özveri ile yerine getirmeyi taahhüt ediyor.

Class Petrol 2023 Hedefleri

Class petrol ekonomik canlanmaya destek olmak adına da 2023 yılı için iddialı hedefler koymuş bulunuyor. Bu kapsamda 50 olan akaryakıt istasyonu sayısına yeni 250 tane daha akaryakıt istasyonu eklemeyi planlayan firma aynı zamanda 3000 kişiye iş kapısı olmayı da sürdürmeyi planlıyor.

Class petrol yatırım anlamında 2023 yılı odaklı yatırımları ile birçok farklı insana ulaşmayı planlıyor. Cumhurbaşkanının ekonomide gösterdiği hedeflere paralel olarak firma da kendine yeni hedefler koyarak yatırımlarını bu dönemde hızlandırmayı planlıyor. Firma bu sayede ekonomide daha fazla söz sahibi olmak ve ekonomik canlanmaya daha fazla katkı sunmak amacı ile de yatırımlarına hız veriyor.