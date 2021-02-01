ORKESTRA ŞEFİ GÜRER AYKAL: GÜRÜLTÜNÜZÜ BİLE ÖZLEDİK

Pandemi sürecinde geliri olmayan orkestra sanatçılarına destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası Süreyya Operası’nda üçüncü kez sahne aldı. Her konserde farklı orkestra sanatçılarının yer aldığı, solist ve şeflerin ise gönüllü olarak sahne aldığı Pandemi Orkestrasını bu kez şef Gürer Aykal yönetti.

Sanatçıların pandemi kurallarına uygun olarak maske ve sosyal mesafe ile icracı olduğu konserin solistleri mandolin sanatçısı Bülent Yazıcı, başkemancı Özgecan Günoz ve Aslı Erdal oldu. 24 orkestra sanatçısının yer aldığı konserde Yazıcı mandolini ile Vivaldi’nin Do Majör ve Re Majör konçertolarını icra etti. Konser sonunda izleyicilere kısa bir konuşma yapan orkestra şefi Gürer Aykal, konser sırasında yaşanan hareketliliğe atıfta bulunarak “Gürültünüzü bile özlemişiz. Korkmadan buraya geldiniz, bizi yüreklendirdiniz. Size çok teşekkür ederim. Bu orkestranın sürekli olması Kadıköy’e çok önemli bir sanat orkestrası kazandıracak” diye konuştu. İzleyicilerin de sosyal mesafe kurallarına uyarak katılabildiği konserlerin, dördüncüsü 8 Mart’ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin Onay öncülüğünde, beşincisi ise 29 Mart’ta Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın’ın katılımlarıyla sahnede olacak.