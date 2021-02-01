Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33’ü mahkemeye sevk edildi

Kadıköy’de 4 Şubat’ta düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüphelilerden 8’i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20’si adli kontrol istemiyle, 33 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 53 şüphelinin Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları devam ediyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|+29
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|+24
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|+20
|48
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|+17
|41
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|+4
|39
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|+10
|38
|7
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|+7
|37
|8
|Gaziantep
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|+7
|35
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|+1
|29
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|+4
|26
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|-10
|26
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|-11
|24
|17
|Başakşehir
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|-15
|22
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|-13
|18
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
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