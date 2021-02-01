MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33’ü mahkemeye sevk edildi
Kadıköy’de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33’ü mahkemeye sevk edildi


Kadıköy’de yapılan yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheliden 33’ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy’de 4 Şubat’ta düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüphelilerden 8’i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20’si adli kontrol istemiyle, 33 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 53 şüphelinin Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları devam ediyor.

📆 09 Şubat 2021 Salı 00:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 +20 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 +7 37
8 Gaziantep 22 9 8 5 35 28 +7 35
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 +1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 +4 26
13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 -10 26
14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 -11 24
17 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24
18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 -15 22 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 -13 18
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

BAĞLANTILAR