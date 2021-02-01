Kadıköy’de HDP’li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı

HDP’li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı – Tıkla İzle
HDP’li bazı vekiller yola oturarak trafiği engelledi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.
Kadıköy’de dün akşam saatlerinde bazı noktalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili eylem ve gösteri düzenlendi. Eyleme katılan HDP’li milletvekilleri yol üzerinde oturarak araç gidiş gelişini engelledi. Yere oturan milletvekilleri ve eylemciler, polisin çabası sonucu kaldırılınca yol tekrar araç geçişine açıldı.
|Sıra
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|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
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|4
|45
|24
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|48
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|2
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|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
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|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|+23
|45
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|4
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|+4
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
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|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|+16
|38
|6
|Gaziantep
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|+7
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|+6
|34
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|-5
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|+1
|29
|11
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|+4
|26
|12
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|13
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|-6
|25
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|0
|24
|16
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|-11
|23
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|-15
|21
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|22
|4
|5
|13
|21
|40
|-19
|17
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