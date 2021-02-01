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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Mesut Özil’in Fenerbahçe’deki ilk derbi maçı Galatasaray’a karşı
Mesut Özil’in Fenerbahçe’deki ilk derbi maçı Galatasaray’a karşı


Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yarın oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi durumunda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Süper Lig’de yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk kez derbi mücadelesinde sahada olacak. Özil, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor mücadelesinde 13 dakika forma giymiş ve form olarak hazır bir görüntü çizmişti. 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Mesut Özil daha önce Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı.

📆 05 Şubat 2021 Cuma 20:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 +21 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 +28 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 +23 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 +16 38
6 Gaziantep 22 9 8 5 35 28 +7 35
7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 +7 35
8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 +6 34
9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 -5 30
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 +1 29
11 Göztepe 22 6 8 8 32 28 +4 26
12 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 -8 26
13 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 -9 26
14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 -6 25
15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 0 24
16 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 -11 23
18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 -15 21 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 22 4 5 13 21 40 -19 17

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