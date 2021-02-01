Soner Arıca’dan “Aşka Cezalı” isimli yeni single

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşka Cezalı” isimli yeni single’ını bugün (5 Şubat Cuma günü) müzikseverlerle buluşturuyor.
Projeler arka arkaya gelecek
Bu yıl arka arkaya single, albüm ve proje albüm paylaşmaya hazırlanan Soner Arıca’nın “Aşka Cezalı” isimli yeni şarkısında aranjör olarak Miraç Kutlu’nun imzası var. Duygusal sözel yapısının yanı sıra güçlü, enerjik, canlı sahne performansı tadında düzenlenen şarkının mix ve masteringini Özgür Yurtoğlu yaptı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|+21
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|+23
|45
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|+4
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|+16
|38
|6
|Gaziantep
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|+7
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|+6
|34
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|-5
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|+1
|29
|11
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|+4
|26
|12
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|13
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|-6
|25
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|0
|24
|16
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|-11
|23
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|-15
|21
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|22
|4
|5
|13
|21
|40
|-19
|17
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