Araç Değeri Etkenleri Nelerdir?

Araç ve araba fiyatlarını etkileyen etkenler nelerdir? Araç fiyatları neye göre değişir? En büyük araç değeri etkenlerini sizin için derledik.

Araç alırken veya satarken araçların değerini etkileyen hususlar vardır. Bu etkenler de araçların piyasa değerini oluşturmaktadır. Araç almak ya da satmak isteyen kişiler bu etkenleri göz önünde bulundurmalıdır. Araçların piyasa değeri arz talep dengesi ile birlikte değişen enflasyon oranları ve araçların yaptığı kilometre, yakıt tipi, hasar gibi etkenlerle değişiklik göstermektedir. Peki nedir bu araç değeri etkenleri? Araçların doğru değerde alınması veyahut satılmasında doğru piyasa değerini oluşturan kıstaslardır.

araç değer etkenleri

Araç değer etkenleri ise :

Aracın Üretim Yılı

Yakıt Tipi

Marka ve Model Bilgisi

Aracın Kilometresi

Hasar Kaydı

Değişen Parçaların Ne Olduğu

Boya

Araç Ekspertizi

Aracın Donanımlarıdır.

Piyasalarda Otomobil Fiyatları Neden Çok Değişken?

Otomobil piyasasında arz talep dengesi fiyatlardaki değişikliğin en temel sebeplerinden bir tanesidir. Özellikle Korona virüs salgını ile özel araç kullanımında ciddi bir artış gözlemlendi. Döviz kurlarındaki artışlar neticesinde de tüketiciler 2. El araç piyasası üzerinde yoğunlaştı. Bunun neticesinde de 2. El araç piyasasında ciddi bir artış gözlemlendi.

Buna ek olarak 29.08.2020 tarihinde yapılan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) zammı ile birlikte araçların piyasa fiyatlarında değişikliğe sebep olmuştur. Zira binek araçlarda ÖTV zammı motor silindir hacmi baz alınarak yapılır. Örneğin 1600 CC’ye kadar motor hacmine sahip bir araca uygulanacak ÖTV artış miktarı %60’tır. 1600 CC ile 2000 CC motor hacmine sahip araçlarda ÖTV artış miktarı %110 şeklindedir.

Otomobil fiyatlarındaki değişikliğin bir diğer sebebi ise araçların durumudur. Aracın yaşı, trafiğe çıkış tarihi ve varsa hasar kaydı araçların fiyatlarında değişikliklere sebep olmaktadır. Aracın eskimiş olması, 100.000 kilometre ve üstü yol yapmış olması kuşkusuz aracın değerinde değişikliğe sebep olmaktadır. Ayrıca araçların ekspertiz raporu da aracın değerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ekspertiz raporu ile aracın hasar kaydı, yaptığı kilometre, yaş, aracın kondisyonu ile doğru bilgiye ulaşılmaktadır. Böylece araç piyasa değerinde alıcısı ile buluşabilmektedir.

2. El Araç Piyasasındaki Fiyat Etkenleri Nelerdir?

2. El araç piyasasındaki fiyatları belirleyen etkenler tüketiciler tarafından en çok merak edilen hususların başında yer almaktadır. 2. El piyasasına yoğun ilgi gösterilmesi sebebiyle tüketicilerin aklına araç alırken nelere dikkat etmeli, araç fiyatlarını etkileyen kriterler neler gibi pek çok soru gelmektedir. Araç değeri hesaplama işlemi ile aracın ikinci el piyasa değeri belirlenebilmektedir. Bunun için de aracın piyasa değerini belirleyecek olan etkenler oldukça önemlidir.

2. El Araç Piyasası Etkenleri ise:

Aracın Yaşı

Aracın Marka ve Modeli

Kilometresi

Hasar Geçmişi ve Niteliği

Ekspertiz Raporu

Aracın Parçalarının Orijinalliğidir.

Son 1 Yılda Araçlar % Kaç Pahalandı?

Araçlara talebin artması, ithal araçların stok sıkıntısı, artan döviz kurları gibi sebepler araçların fiyatlarında artışa sebep olmuştur. Son 1 yılda araç fiyatlarında %60 oranına varan artışlar olmuştur. Bunun neticesinde de özellikle ikinci el araç fiyatları hayli yükselişe geçti. Hatta ikinci el araçların fiyatları sıfır araçların fiyatlarına yaklaşmıştır.

Örneğin 2019 yılında 2016 model Toyota Corolla 1.4D -4D 93.750 TL’ye satılırken 2020 yılında 2017 model Toyota Corolla 1.4D -4D modeli 139.750 TL’ye satılmaktaydı. Yine 2019 yılında 2013 model Nissan Qashqai 1.5 DCI 77.000 TL’ye satılırken, aynı model araç 2020 yılında 172.500 TL’ye satılmaktaydı. 2020 yılında Renault Megane Sedan 1.5 Blue dCi Joy model araç 211.900 TL’ye satılırken aynı araç 2021 yılında 259.500 TL’ye satılmaktadır.

En Fazla Pahalanan Araç Hangisidir?

Otomotiv sektörünün veri analizlerine sahip olan Cardata verilerine göre 2020 yılında fiyatı en çok artan araçları sizler için listeledik. İlk sırada 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco aracı yer almaktadır. Aracın fiyatında %24,07 oranında bir artış meydana geldi. %23,75 fiyat artışıyla listeyi ikinci sıradan takip eden araç ise 2015 model yılı Ford Focus 1.5 TDCI model araçtır. %22,22 fiyat artışı ile 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4×4 model araç ve %21,96 fiyat artışı ile BMW 520d model araç listeyi takip etmektedir.

Son 1 Yılda Ucuzlayan Bir Araç Modeli Var mı?

Son bir yılda ucuzlayan bir araç modeli ne yazık ki yoktur. Bunun altında pek çok neden yatmaktadır. Döviz kurlarındaki artışlar, korona virüs salgını sebebiyle araçlara yoğun talep olması ve kullanıcıların ikinci el araçlara yoğun talebi araç fiyatlarında yükselişe sebep olmuştur. Bundan dolayı da araç fiyatlarında artış meydana gelmiştir. Hatta 2. El araç fiyatları sıfır araç fiyatlarına yaklaşmıştır.