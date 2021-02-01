Kadıköy’de polis araçlarına böyle saldırdılar

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, polis araçlarına saldırdı.

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, yola çöp konteynırı ile barikat kurarak polis aracına saldırdı. Eylemciler, yoldan geçen iki kişiyi de darp etti.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyurulmuştu.

O anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de polis araçlarına böyle saldırdılar – Tıkla İzle

Kadıköy’de izinsiz gösteri yapan, güvenlik güçlerine mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Provokatörlerin polis araçlarına saldırdıkları anlar da kameralara yansıdı.