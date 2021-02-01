MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Büyükşehir, Genel, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de gösteri ve yürüyüş 7 gün yasak
Kadıköy’de gösteri ve yürüyüş 7 gün yasak


Kadıköy Kaymakamlığı’ndan ‘7 günlük yasak’ açıklaması

Kadıköy’de gösteri ve yürüyüş 7 gün yasak

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyuruldu.

Kadıköy Kaymakamlığı yaptığı son dakika açıklamasında, ilçedeki gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “”Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 02.02.2021 Salı (bugün) günü saat 18:00’da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Galeri
📆 02 Şubat 2021 Salı 23:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 +21 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 +28 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 +23 44 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 +16 37 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 +3 36
6 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35
7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 +7 35
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 -5 29
10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 -8 26
12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 -9 26
13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 +4 25
14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 -6 24
15 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 -15 20 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 -21 19
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 -18 17

BAĞLANTILAR