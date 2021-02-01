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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İSKİ ve İGDAŞ sayaçları aynı anda personel tarafından okunarak faturalandırılacak
İSKİ ve İGDAŞ sayaçları aynı anda personel tarafından okunarak faturalandırılacak


Su ve doğalgaz sayaçları aynı anda artık tek personel tarafından okunarak faturalandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden olan İSKİ ve İGDAŞ yeni bir uygulamaya geçerek, Kurum kaynaklarının daha etkin kullanımı ile halk sağlığının korunmasına yönelik bu uygulama pilot bölge olarak Bakırköy ve Sarıyer ilçelerinde devreye alınarak başladı, ilerleyen zaman içinde diğer ilçelerde de aynı uygulamaya geçilecek.

📆 02 Şubat 2021 Salı 22:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 -15 20 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 -21 19
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
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