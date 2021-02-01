Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-1 yenerek liderliğe devam etti

Fenerbahçe’ye transferiyle dikkatleri üzerine toplayan Mesut Özil, Hatayspor maçında 77. Dakikasında oyuna dahil olarak ilk resmi maçına çıkmış oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye gönderdiği ortada Attila Szalai’nin kafa vuruşu kaleci Munir’de kaldı.
26. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel’in ortasında Thiam’ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam’ın kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov’un sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
52. dakikada Traore’nin ara pasında savunma arkasına sarkan Buopendza’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.
64. dakikada Boupendza’nın ceza yayından sol ayağıyla yaptığı plase vuruş yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kaleci Altay’ın elinde kaçırdığı topu önünde bulan Kamara’nın vuruşunu Ozan Tufan çizgi üzerinden çıkardı.
77. dakikada Boupendza’nın ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunu Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
79. dakikada Kamara’nın ceza saha içi sol tarafından son çizgiye inip açtığı ortaya arkada direkte Diouf’un kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden kornere gönderdi.
86. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kamara’nın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi’ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong’un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
90. dakikada Katranis’in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden ve rakibi geçerek kaleye yüzünü dönen Boupendza’nın çektiği sert şut filelerle buluştu. 1-2
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
A.Hatayspor: Munir Mohammed, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Pablo Santos dk. 22), Mesut Çaytemel (Alexandros Katranis dk. 46), Rayane Aabid (Kamara dk. 64), Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz (Isaac Sackey dk. 90 ?), Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo (Samatta dk. 46), Bright Osayi (Ferdi dk. 67), Mert Hakan, Valencia (Cisse dk. 66), Thiam (Mesut Özil dk. 77)
Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Thiam (dk. 26), Billong (dk. 89 k.k) (Fenerbahçe), Boupendza (dk. 90) (A.Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Ruben Ribeiro, Pablo Santos, Boupendza, Ömer Erdoğan (TD) (A.Hatayspor), Altay Bayındır, Cisse (Fenerbahçe)
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|+21
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|+23
|44
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|+16
|37
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|+3
|36
|6
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|+4
|25
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
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