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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-1 yenerek liderliğe devam etti
Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-1 yenerek liderliğe devam etti


Fenerbahçe’ye transferiyle dikkatleri üzerine toplayan Mesut Özil, Hatayspor maçında 77. Dakikasında oyuna dahil olarak ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye gönderdiği ortada Attila Szalai’nin kafa vuruşu kaleci Munir’de kaldı.

26. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel’in ortasında Thiam’ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam’ın kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov’un sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

52. dakikada Traore’nin ara pasında savunma arkasına sarkan Buopendza’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.

64. dakikada Boupendza’nın ceza yayından sol ayağıyla yaptığı plase vuruş yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kaleci Altay’ın elinde kaçırdığı topu önünde bulan Kamara’nın vuruşunu Ozan Tufan çizgi üzerinden çıkardı.

77. dakikada Boupendza’nın ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunu Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

79. dakikada Kamara’nın ceza saha içi sol tarafından son çizgiye inip açtığı ortaya arkada direkte Diouf’un kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden kornere gönderdi.

86. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kamara’nın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

89. dakikada Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi’ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong’un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90. dakikada Katranis’in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden ve rakibi geçerek kaleye yüzünü dönen Boupendza’nın çektiği sert şut filelerle buluştu. 1-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

A.Hatayspor: Munir Mohammed, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Pablo Santos dk. 22), Mesut Çaytemel (Alexandros Katranis dk. 46), Rayane Aabid (Kamara dk. 64), Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz (Isaac Sackey dk. 90 ?), Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo (Samatta dk. 46), Bright Osayi (Ferdi dk. 67), Mert Hakan, Valencia (Cisse dk. 66), Thiam (Mesut Özil dk. 77)

Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thiam (dk. 26), Billong (dk. 89 k.k) (Fenerbahçe), Boupendza (dk. 90) (A.Hatayspor)

Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Ruben Ribeiro, Pablo Santos, Boupendza, Ömer Erdoğan (TD) (A.Hatayspor), Altay Bayındır, Cisse (Fenerbahçe)

📆 02 Şubat 2021 Salı 20:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 +21 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 +28 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 +23 44 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 +16 37 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 +3 36
6 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35
7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 +7 35
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 -5 29
10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 -8 26
12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 -9 26
13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 +4 25
14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 -6 24
15 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 -15 20 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 -21 19
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 -18 17

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