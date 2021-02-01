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İBB İstanbul İtfaiyesinde Bayanlar da Görev Yapacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 50’si kadın olmak üzere, toplam 250 itfaiye eri alımı için e-devlet üzerinden ilana çıktı.

Yoğun ilgi gören ilana, toplam 29 bin 238 kişi başvurdu. Aranan şartları sağlayan 6 bin 688 kişiden, 1.007’si, yazılı sınava davet edildi. Yazılı sınava giren 632 adayın tamamı için Yenikapı Miting Alanı’nda spor parkuru oluşturuldu.

Bu adaylardan 250’si, spor parkurunda gösterecekleri performanslarına göre İBB İtfaiyesi bünyesine alınacak. Adayları bu zorlu günlerinde yalnız bırakmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın adayların spor parkurunda yaptıkları mücadeleye tanıklık etti. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı ve Yılmaz Öztürk ile İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın eşlik ettiği İmamoğlu, adayları, “Güçlü kadınlar, hoş geldiniz” sözleriyle selamladı. 

📆 02 Şubat 2021 Salı 11:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
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