Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, “BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMINI GENİŞLETME KARARI ALDIK. İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARIN YANI SIRA İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLARDA DA YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BELİRLENEN KURALLAR ÇERÇEVESİNDE BAŞLATIYORUZ. BUNLARA İLAVE OLARAK ORTAOKUL SEKİZİNCİ VE LİSE 12. SINIFLARDA DA YİNE BELİRLENEN KURALLAR DAHİLİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK” DEDİ. (ÖMER ÇETİN/ANKARA-İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

– ‘8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel öğretim okulları 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak açılacak’

– ‘Köy okullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlıyor’

– Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor.

– Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir

– Yeni anayasa için harekete geçebiliriz

– TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak’ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor.

– Türkiye’de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik.

– Silvan projesi, GAP’ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak’ta Elazığ’a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik.