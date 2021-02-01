İrfan Can Kahveci: ‘Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum’

Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, “Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim” dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Kahveci, “Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim. Göksel Başkan’a da çok teşekkür ediyorum. Ali Koç Başkan da buraya kadar geldi, teşekkür ederim, çok mutluyum. Efsane çubuklu formamızın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Emre Belözoğlu: “Camianın ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç’tur”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İrfan Can transferi ile ilgili, “Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin. Ali Koç Başkan’ın emeği çok büyük. Camianın ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç’tur. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından İrfan Can Kahveci ablası ve kız arkadaşıyla poz verirken Fenerbahçe logolu fincanla kahve içti. Kahveci, Fenerbahçe’de 17 numaraları formayı giyecek.