Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’yi transfer etti

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci’nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şu an takasta kullanılacak futbolcular ve mukavelenin detayları hakkında son görüşmeler yapılıyor. İrfan’la da bir araya gelen sarı-lacivertli yetkililer, sözleşme ayrıntılarını konuşuyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|+20
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|+23
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|+25
|42
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|+16
|37
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|+3
|36
|6
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|7
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|+8
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|11
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|+4
|25
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|-8
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|-9
|25
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15
|Başakşehir
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|-10
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
Bir cevap yazın