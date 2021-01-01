MİL-Diyanet Sen’den LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçeyle başvuruyor

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında – Tıkla İzle
Mil-Diyanet Sen’den yapılan açıklamada, sendika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği ifade edilerek, Türkiye’de faaliyet gösteren eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları belirtildi.
Basın Açıklamasına Herkes Davet Edildi
Açıklamada, “Tüm basın ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkımızı, dilekçeyi vereceğimiz 1 Şubat 2021 Pazartesi günü ve saat 14.00’de İçişleri Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü ‘önce ahlak ve maneviyat’” ifadelerine yer verildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|+20
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|+24
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|+25
|42
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|+8
|35
|6
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|+14
|34
|7
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|+2
|33
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|+5
|25
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|-8
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|-9
|25
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15
|Başakşehir
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|-10
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
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