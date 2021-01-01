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Barış Manço’nun evinde sanal konser ve online ziyaret


Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, aramızdan ayrılışının 22. yılında pandemi sebebiyle her yıl olduğundan farklı anılacak. Barış Manço, Moda 81300 adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen online bir konserle seyirci ile buluşacak. Barış Manço’nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

1 ŞUBAT’TA SANAL KONSERLE ANILACAK

7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Barış Manço, Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evinde düzenlenen bir konserle anılıyor. Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço’ya eşlik etmiş Eser Taşkıran’ın yer aldığı bir konserle anılıyor. Barış Manço’nun kendi piyanosunda Kurtalan Ekspres’in üyesi olan ve Barış Manço’nun Mançoloji albümünün de aranjörlüğünü üstlenen Eser Taşkıran yer alıyor. Barış Manço’nun kendi evinde düzenlenen konser 1 Şubat saat 17.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak. 

81300 MODA ADRESİ SANAL TURA AÇILDI 

Barış Manço’nun ölüm yıldönümlerinde her yıl ziyaretçi akınına uğrayan evi bu yıl pandemi nedeniyle kapalı. Ama Barış Manço sevenlerin evi gezebilmesi için http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden sanal tur hazırlandı. Moda’nın en bilindik 81300 posta kodlu adresi online olarak gezilebilecek.

Görüntü Linki: https://we.tl/t-szYT9DjUmE

Galeri
📆 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 +25 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
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20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
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