Teknik Yapı’dan dövizini bozdurana, kur zararı kadar ekstra İNDİRİM

Teknik Yapı, Türk Lirası’nı destekleme çabasına katkı sağlayanlara, uğradıkları kur zararı kadar ekstra indirim fırsatı sunuyor. 60 ay vadede sıfır faiz oranı, yüzde 10 indirim ve artan inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansımadan konut sahibi olma avantajları da, Teknik Yapı’nın düzenlediği ‘TL’yi destekleme Kampanyası’ içinde yer alıyor.

Teknik Yapı, yılın ilk ayında başlattığı kampanya ile Türk Lirası’na destek vermeyi ve döviz mağdurlarının zararlarını telafi etme imkanı sunuyor. Kampanyanın birinci amacının ‘Dövizle birlikte mücadele etmek ve Türk Lirası’nı desteklemek’ olarak açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemeçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. İkincil amaçlarının ise tasarruf sahipleri için en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu göstermek olduğunu belirten Umut Durbakayım, “Alternatif araçların zamanla yüksek volatiliteye /dalgalanmaya sahip olduğunu ve risk taşıdığını, gayrimenkulün ise istikrarlı bir kazandırma potansiyelinin olduğunu her zeminde dile getirdik” açıklamasında bulundu.

‘Türk Lirası’na Dönme Fırsatı Sunuyoruz’

Geçtiğimiz yıl yüksek kurdan döviz alanların tasarruflarında büyük miktarda erozyon olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım kampanyanın amacını ve detaylarını şöyle anlattı;

“Bu kampanya ile yüksek kurdan döviz alan ve zarar edenlerin tekrar Türk Lirası’na dönmesine fırsat sunmak istedik. Aynı zamanda güvenli liman olan gayrimenkulde demir atmalarının yolunu açtık. Dövizini bozdurarak Türk Lirası’na geçenlerin İstanbul projelerimizden konut alanların ödeyecekleri peşinatlarda, kur rakamını geçen yıl aldığı seviye olarak hesaplıyoruz. Geçen yıl aldıkları döviz kuru ile bugün bozdurdukları döviz kuru arasındaki fark/zarar kadar, almak istedikleri konutun fiyatında indirim yapıyoruz. Ve bununla da yetinmeyerek, Türk Lirası’nı destekleyenleri teşvik etmek için Teknik Yapı olarak kur zararı indirimine ek olarak yüzde 10 indirim sağlıyoruz.”

Kampanyada Faiz Yükü de Sıfırlanıyor

Türk Lirası’nın değerini korumak, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak, istihdamı artırmak ve sektörü destekleyecek önemli bir adım attığımızı da düşünüyoruz. Diğer taraftan tasarruf sahiplerinin gelecek endişesi taşımadan, ‘keşke’ demeden ev sahibi olması veya yatırım yapması için de yeni bir fırsat sunuyoruz. Bu kampanya ile tasarruf sahiplerinin ileriye dönük kazançlarını garanti altına almakla kalmıyor, bunun yanında kredi faiz yükünü de ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda kampanya dahilinde konut alanlara 60 aya kadar olan tüm vadeli ödemelerde sıfır faiz avantajı da sunuyor. Şimdilik sadece Teknik Yapı’nın İstanbul’daki projeleri için geçerli olan kampanya, Şubat sonuna kadar devam edecek.

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