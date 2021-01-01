Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl 7000 öğrenciye burs sağlıyor

Türk Eğitim Vakfı İstanbul Anadolu Yakası Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral: Eğitime Destek İhtiyacı Büyük Sırada Binlerce Öğrenci Var

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl 7000 öğrenciye burs sağlıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle burs verdiği öğrenci sayısını 7500’e çıkaran Vakıf, zorluklarla geçen 2020 yılı boyunca bağışçıları ve destekçileri sayesinde binlerce gencin eğitim hayatına katkıda bulundu. Ancak hala binlerce öğrencinin desteğe ihtiyacı var.

Bu ihtiyacın özellikle pandemi dönemi daha da arttığına dikkat çeken, TEV İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral, “Pandemiden dolayı eğitimlerini uzaktan sürdüren, bilgisayarı olmayan, internete erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin bu durumu sosyal ve ekonomik hayatlarını olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. Böyle bir ortamda daha fazla çocuğumuzun eğitim imkanına kavuşabilmesi için herkesi destek olmaya davet ediyoruz.” dedi.

TEV korona döneminde bağışçılarını yalnız bırakmadı

Vakıf olarak pandemi sürecine girerken önce sağlık dediklerini ve ileri yaş bağışçılarının sağlığı ve ihtiyaçlarını çözümlemek için hareke geçtiklerini söyleyen Seda Ekincioğlu Oral, “Türkiye genelinde yaşayan 653 hibe ve vasiyet bağışçımız var. Hepsini düzenli olarak aramaya özen gösteriyoruz. 14 ilde TEV şubesi var. Şubeden temsilci arkadaşlarımız, genel merkezden yönetici arkadaşlarımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz bağışçılarımızı tek tek arayarak ilgileniyor, hal hatırlarını soruyoruz. Ankara’daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzun kapılarını Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına açtık. Türkiye’de yaşayan insanların çok önemli bir erdemi var: Yardımseverlik. Bu sayede zor zamanlarda kenetlenebiliyor ve büyük güçlükleri aşabiliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, herkes bir umut ışığı yakabilir.” diye konuştu.

Korona Kahramanlarına Vefa Fonu ile 200’e yakın çocuğa burs desteği

TEV, pandemi döneminde bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için “Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek” sloganıyla ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdi. Bu süreçte KAHEV’le güçlerini birleştirdiklerini söyleyen Seda Ekincioğlu Oral, ““Bizim gibi tüm eforunu ihtiyacı olan gençlerin eğitimine destek vermek için sarf eden Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) aynı amaca hizmet eden kıymetli girişimlerinin yer aldığı “Emanetiniz, Emanetimizdir” projesiyle güçlerimizi birleştirdik. Beraberce çocuklarımızın eğitim hayatlarında yanında olacağız. TEV olarak korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden herkesin çocuğuna ihtiyaç kriterleri gözetilerek destek vermek üzere projemizi büyüttük. Bu doğrultuda virüs sebebiyle vefat eden bireylerin ihtiyaç sahibi çocuklarının başvurularını ayrıca değerlendiriyoruz. Pandeminin devamıyla ilişkili olarak 2021 yılı boyunca öğrencilerimiz burs başvurularını yapabilecekler. Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz bugün itibarıyla 6 Milyon TL’yi aştı. 2020-2021 öğretim yılında 200’e yakın korona mağduru çocuğumuza burs desteği vereceğiz ve eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağız.” diye konuştu.

TEV Vasiyet Bağışçısı Seha Okuş: ‘’Eğitim Eğitim… Bu zor günlerden başka çıkış yolu yok’’

Pandemi döneminde TEV’e vasiyet bağışında bulunan Seha Okuş, yaptığı bağışla yeni nesillere duyduğu güveni ve eğitimin önemini şöyle anlattı: ‘’Atatürk’ü, ilkelerini, böyle muhteşem kumandanın liderin yarattığı cumhuriyeti, kurtuluş savaşını, bu cennet vatanı gençlerimize emanet ettiğini her fırsatta tekrarladım. Uzun zamandır düşündüğüm bağış için de genç yetenekleri okutan, gençlerin istikbalini hazırlayan Türk Eğitim Vakfı aklıma geldi. Cenazelerde de bağışımı TEV’e yapardım. Oradayken dünya malı gerçekten dünyada kalıyor derdim. Peki geride ne kalacak, kalacaklar o zaman işe yarasın. Açıkçası pandemi hadiseleri olunca harekete geçtim. Bir anda evlere kapandık. Hayatlarımızı sorguladık. İşinize giderken, eve yetişmeye çalışırken, dostlarınızla vakit geçirirken, dışarıda yemek yerken, çarşı pazar alışverişi yaparken hayatın bu telaşlı akışında düşünemiyorsunuz. Sanki bunlara hiç lüzum kalmadı bir anda… Şimdi değilse ne zaman dedim ve bağışımı yaptım. Gazetedeki ilanla TEV’le görüştüm. Hemen ilgilendiler. Kapıma kadar gelip beni hem doktora hem notere götürdüler, defalarca telefonla bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordular. TEV’e bağışımı yaptıktan sonra, çok şükür bu işi yaptım, tamamladım dedim. Sanki uzun zamandır bir yüküm vardı ve hafifledim gibi oldu. Eğitim Eğitim… Bu zor günlerden başka çıkış yolu yok. Bu ülkenin daha göreceği güzel günler var, aydınlık günler var bu da yeni nesiller sayesinde olacak.’’

TEV’e vasiyet yolu ile nasıl bağış yapılır?

Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını (taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm mal varlığını vakfa bırakabiliyor. Vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade ettiği için vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece, vasiyete konu olan mal varlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanabiliyor. Vasiyetname, noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi, el yazısı ile isim, imza ve tarih eklenerek de yazılabiliyor. El yazısı ile yazılan vasiyetnamenin kaybolmasından endişe

edenlerin, bu el yazılı vasiyetnamelerini notere emanet tutanağı ile teslim etmeleri de mümkün.

Hibe yoluyla bağış yapmak isteyenler için…

Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabiliyor. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp intifa (yararlanma) hakkını veya sükna (oturma) hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı

hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.

BAĞIŞÇILARIMIZA VE VASİYETÇİLERİMİZE VERİLEN DESTEKLER

Bağışçılarımız ile belirli aralıklarla telefon görüşmeleri yapıyor, onay vermeleri durumunda evlerine veya yaşadıkları huzurevlerine ziyaretler düzenleyerek onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.

Vakfımız lehine vasiyetname düzenleyen ve bağış yaparak TEV ailesine katılan değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunmak amacıyla, bağış yapılan yıl içinde kendileri için hazırladığımız “Teşekkür Sertifikaları’’nı veriyoruz.

Acil sağlık problemlerinde yararlanmaları için, kendilerine ücretsiz acil ambulans hizmeti üyeliği sağlıyoruz. Üyelik kurulamayan yerlerde ise bağışçılarımızın TEV’e haber vermesi durumunda gideri kendileri tarafından karşılanmak üzere, ambulans gönderilmesi konusunda destek veriyoruz.

Vakfımız lehine vasiyet düzenleyen veya bağış yapan bağışçılarımıza “TEV Kimlik Kartı” veriyoruz. Bu kart ile anlaşmalı olduğumuz hastanelerin indirimlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Hastalığı ve yaşı nedeniyle refakatçi olmadan hastaneye gidemeyen ve doktor/hastane randevularını alamayan bağışçılarımız için imkânlar ölçüsünde personel ve araç desteği sağlayarak kendilerine eşlik ediyoruz. Aynı gün içerisinde yapılan tetkik ve tedavilerinde yanlarında bulunarak, onlara manevi destek veriyoruz. Yapılan tetkikler sonrası hastanede yatmak zorunda kalan ve/veya kendi evlerinde bakılmak durumunda olan bağışçılarımıza giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere bakıcı bulunması konusunda destek veriyoruz.

Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olan, fakat daha iyi bir bakım ve sosyal yaşantıya sahip olmak için huzurevinde kalmak isteyen bağışçılarımızın, TEV’den talep etmeleri halinde; giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere, güvendiğimiz huzurevlerini görmelerini sağlıyor, yerleşmelerine destek oluyor, belirli aralıklarla da kendilerini ziyaret ediyoruz.

Bağışçılarımızın vefatlarından sonra, bu acımızı yakınlarıyla ve sevdikleri ile paylaşmak, ayrıca cenaze merasimi saat ve yerinin bildirimi ile bağışçılarımızın cenaze törenlerine, yakınlarının da katılımlarını sağlamak amacıyla, Türkiye genelinde yayın yapan ulusal bir gazetede, vakfımız adına vefat-başsağlığı ilanı veriyoruz. Bağışçımızın vefatı cenaze merasimi öncesi bildirilmiş ise ilanı “vefat ilanı” olarak, vefat bilgisi cenaze merasimi sonrası alınmış ise ilanı “başsağlığı ilanı” olarak veriyoruz.

Bağışçılarımızın vefatı aynı gün içinde TEV’e bildirilmiş ise cenaze merasimi için gereken tüm dini vecibelerini ve resmi işlemlerini organize ederek merasimi tamamlıyoruz. Ayrıca her yıl düzenli olarak mezarlarının bakımını gerçekleştiriyoruz.

Ebediyete intikal eden bağışçılarımızın ve aile fertlerinin aziz ruhları için her yıl ramazan ayında hatim ve mevlit duası okutuyoruz. Mevlit okuttuğumuz bağışçılarımızın isimlerinin yer aldığı ilanımızı, bir gün öncesinden Türkiye genelinde yayın yapan ulusal bir gazeteye verip, bütün bağışçılarımıza, yakınlarına ve halkımıza ilanımızı duyurarak onları mevlidimize davet ediyoruz.

Bağışçılarımızın vefatlarından sonra, gerek bağış protokolleri, gerekse vasiyetnamelerinde yer alan arzu ve iradelerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor, vakfımıza bağışladıkları maddi kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek gelirleri ile eğitim imkânları kısıtlı öğrencilere burs desteği veriyor ve bağışçılarımızın isimlerini yaşatmaya devam ediyoruz.

Diğer bağış yöntemleri nelerdir?

Burs Fonları: Korona Kahramanlarına Vefa Fonu ve Uzaktan Eğitime Teknoloji Desteği Burs Fonu’na bağışlarınızın yanı sıra Türk Eğitim Vakfı’nda kendi adınıza veya anısını yaşatmak istediğiniz kişi adına burs fonu açabilirsiniz.

Burs Destek Paketleri (Yemek, Ulaşım/Erişim, Kitap, Sanatsal Faaliyet Ve Teknoloji): Burs yardım paketlerini sevdiklerinize, dostlarınıza hediye ederek üniversiteli öğrencilerimize bir aylık yemek, ulaşım/erişim, kitap, sanatsal faaliyet ve teknoloji desteğinde bulunabiliyorsunuz.





Mutlu Ve Özel Gün Mesaj Kartları: Bağışçılarımız mutlu ve özel günlerde (doğum günü, yılbaşı, Anneler/Babalar Günü, bayramlar vb.) sevdiklerine hediye etmek üzere TEV Mutlu ve Özel Gün kartlarını kullanabilmektedir. Kartlar dijital veya basılı olarak iletilebilir. Davet, açılış, nikah gibi büyük organizasyonlarda ise sevdiklerinizi tebrik etmek amacıyla göndereceğiniz TEV Bir Dünya Çiçek’leri ile gençlerin eğitimine destek olabilirsiniz.

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