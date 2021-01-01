“TRAFİKTE SAYGIYI HATIRLAMAMIZ LAZIM”

Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik’in “Trafikte Yaşam” programında “Şehir içinde araç kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?” sorusuna yanıt arandı. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe önemli uyarılarda bulunurken, programda ‘Kör Nokta’nın da ne olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.

Radyo Trafik frekanslarında ve YouTube Trafik Tv’de yayınlanan “Trafikte Yaşam” programında Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe şehir içinde araç kullanmanın püf noktalarını konuştu.

AŞIRI YOĞUN TRAFİKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

“Araç kullanmak, hayatınızdaki en önemli işlerden biri olmalı.” diyen Mert İntepe; Avrupa ülkelerine göre Türkiye’deki araç ve nüfus oranlandığında trafikte çok az araç olduğundan bahsetti. İntepe: “Türkiye’de bin kişiye düşen araç sayısı 170 civarında. Almanya’da bu sayı 500’e çıkıyor. Bizim biraz birbirimize saygıyı hatırlamamız lazım. Hakkımız olan şeridi ve katılım şeridini doğru kullanmamız gerekiyor. Ani frenler haricinde sadece yavaşlamak için yaptığımız fren yoğun bir trafikte 4 kilometre gerideki aracı etkiliyor.” şeklinde konuştu.

“YOL VE ŞERİT SAYISI BAKIMINDAN AVRUPA’NIN ÖNÜNDEYİZ”

Ülke genelinde 23 milyon araç olduğunu, sadece İstanbul’da hareketli araç sayısının 6 milyon olduğunu hatırlatan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe: “İstanbul özelinde yol ve şerit sayısı bakımından Avrupa’nın en iyi şehirlerinden daha iyi bir şehirde yaşadığımızı iddia ediyorum. Bütün arterlerimiz 3 şeritli, 4 şeritli yollarımız dahi var. Her şerit 3 metreden daha geniş, her yer bölünmüş yol. Avrupa’da bir trafiği açabilmek için şerit sayısını azaltıyorlar, yolları daraltıyorlar. Sorun biraz bizde… Birbirimize olan saygıyı unutmadığımız sürece trafik sıkışıklıkları olmaz. Emniyet şeridi kullanmak, hızlanmak, şerit disiplinsizliği yoğunlukların en önemli faktörleri. “ açıklamasını yaptı.

ŞERİT DİSİPLİNİNİN ÖNEMİ

Mert İntepe, sadece şerit disipliniyle var olan trafik yükünün azaltılabileceğine vurgu yaptı. Bu konuda oran da veren İntepe: “Şerit disiplini sayesinde trafik yoğunluğu en az yüzde 20 azalır. Boş gördüğünüz şeridi doldurmayın! Kendi şeridinizde sabredin, belirlediğiniz noktaya geldiğinizde diğer araçla aranızda fark olmayacak. Akış hızını tutturamazsanız, ulaşım hızını ve sürdürülebilir trafik akışını sağlayamazsınız. Ani hızlanma ve yavaşlamalar çok da farkında olmadığınız kazalara neden olur. Birkaç araç öne geçmek için yapılan hamleler trafiği sıkıştırıyor, stresin artmasına neden oluyor ve kaza riskini arttırıyor.” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEHRİN YOL GÜVENLİĞİ SORUMLULARI OLMALI”

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İntepe, her şehrin kendine ait yol güvenliği sorumluları olması gerektiğini söyledi. Yurt dışındaki örnekleri incelenerek kavşaklar, katılımlar gibi kritik noktaların dizayn edilmesi gerektiğini kaydeden İntepe: “Trafik insan odaklıdır. İnsana davrandığın gibi diğer araç sürücülerine de saygılı olmalısın. Kazaların nedenleri arasında mimari hatalar da olabiliyor. Şimdiden trafik mimarisinden konuşmak lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

3 “T” KURALI

“Trafikte Tehlikeyi Tanımla” kuralının öneminden de bahseden Mert İntepe: “Telefon ile uğraşırken bu kuralı zaten kaçırmış oluruz. Sadece sürüşe odaklanılmadığında araç kullanılamaz. Araba kullanmak hayattaki en tehlikeli işlerden biridir. Araç kullanırken başka hiçbir şey düşünülmemeli ki evimize ve sevdiklerimize kavuşabilelim. Her on saniyede bir orta ve yan aynalara bakılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle sağ aynanda bir motosikletli var mı ya da ani hareketler yapan sürücü var mı? Devamlı olarak kontrol etmemiz gerekiyor.” dedi.

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA HANGİ ŞERİT KULLANILMALI?

Radyo Trafik dinleyenlerinden gelen “Şehirler arası yollarda hep orta şeritten mi gitmeliyim?” şeklindeki bir soru üzerine Mert İntepe şu ifadeleri kullandı: “Şehirler arası yollarda diğer şeritler boş ise ve siz düşük bir hızla orta şeritte ilerliyorsanız bu yapacağınız en tehlikeli hareketlerden biridir. Boş yolda senden daha hızlı giden bir sürücü sizi geçmek için sağ şeridinizi kullanabilir ve farkında olmadan ölümcül bir kazaya karışabilirsiniz. Mümkün mertebe sakin bir sürüş yapacaksanız, önümüz de boşsa sağ şeridi kullanın!”

“KÖR NOKTA” NEDİR?

Şehir içi trafiğinde kör nokta kazalarıyla çok sıklıkla karşılaşılabiliyor. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe: “Bu tür kazalara karışmamak adına ağır vasıta sürücüsünün bizi görmeyeceğini düşünerek araca yaklaşmak gerekmektedir. Ağır vasıtaların sağ aynasının altında ve sağ alt tarafında olmamamız gerekir. Duran trafikte yavaş hareket eden ve çok ağır ilerleyen bu tür araçları geçmek için çoğu zaman binek araç sürücüleri ağır tonajlı araçların sağına giriyor ve aracın kör noktasından kazalar meydana geliyor.” şeklinde konuştu.

Peki “kör nokta” nedir? “Trafikte Yaşam” programında kör noktanın ne olduğu uygulamalı olarak gösterildi.

Programın tekrarını Youtube Trafik TV’den izleyebilirsiniz.

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