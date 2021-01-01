Tek Taş Kolye Fiyatları

Değerli taşlar ile oluşturulan takılar taşın kesim şekline ve kalitesine göre farklı fiyatlar içerecektir. Tek taş kolye fiyatları ise kolyenin hangi madenden yapıldığına ve aynı zamanda ayar ve kalınlığının ne kadar olduğuna göre de değişir. Bu arada önemli olan tarzınıza ve zevkinize hitap edecek kolyeyi bularak gönül rahatlığı ile kullanmanızdır. Zaten çok fahiş fiyatlar içermeyen tek taş kolye modelleri her bayanın zevkine hitap edecek kadar çeşide sahip olduğu için aralarından rahatlıkla tercih yapılabilir.

Sevilen Tek Taş Kolye Modelleri

Yıllar önce piyasaya sunulsa ve bayanlar için hazırlansa dahi halen daha moda da yerine koruyan takılar arasında yer alan tek taş kolye çeşitleri günden güne yenilenmekte. Zengin çeşidi sayesinde her bayanın tarzına ayrı ayrı hitap ederek gönül rahatlığı ile kullanılıyor. Parlak ve harika görüntüsü yanı sıra sade duruşu her kıyafetin üzerine yakışmasını da sağlıyor. Son zamanlarda en beğenilen modelleri incelemek ve tarzınıza hitap edenlere karar vermek için https://www.lizaypirlanta.com/pirlanta-tektas-kolye adresini tıklayabilirsiniz.