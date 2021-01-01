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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » En Tarz Cüzdan Modelleri
En Tarz Cüzdan Modelleri


Çanta kullanımının oldukça fazla olduğu gibi cüzdan kullanımı da fazladır. Cep telefonunuzu, para ve kartlarınızı yanınızda taşımak için cüzdan modelleri arasından seçerek kullanabilirsiniz. Katlanabilir, çift bölmeli ya da tek bölmeli modelleri arasından kullanabileceğiniz kapasiteye uygun olan modeli satın alabilirsiniz. Desenli ya da düz renkli cüzdanlar arasından tarzınıza uygun rengi seçebilirsiniz.

Cüzdan Modelleri Boyutları

Günlük hayatınızda çantanızın içinde para ve telefonunuzu taşımak için cüzdan kullanabilirsiniz. Farklı boyutlarda üretimi yapılan cüzdan modelleri arasından ihtiyacınız olan ebatta cüzdanı satın alabilirsiniz. Ufak çanta kullanmanız durumunda daha küçük ebatlı katlanabilir modellerden yana tercih yapabilirsiniz. Büyük çanta kullanma durumunda daha geniş cüzdanlar kullanabilirsiniz.

Renkli Cüzdan Modelleri

Günlük hayatta en fazla ihtiyaç duyacağınız ürünlerden biri de cüzdanlardır. Renkli cüzdan modelleri de en sevilen modeller arasında yer alıyor. Mor, kırmızı, gold, lila, mavi gibi birbirinden güzel renkleri olan modeller arasından sizi yansıtan rengi seçebilirsiniz. En kaliteli ve kullanışlı modeller için https://www.shulebags.com/collections/kadin-cuzdanlari link adresine tıklayabilirsiniz.

📆 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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