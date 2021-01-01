Riva açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Riva açıklarında bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Riva açıklarında kargo gemisi karaya oturdu – Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Rusya’ya giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğundaki “Petra Star” adlı kargo gemisi, makine arızası nedeniyle Riva açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Valilik’ten Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin açıklama!

Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı ‘PETRA STAR’ isimli boş kuru yük gemisinin makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği’nden yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisinin saat 16.55’te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladığı aktarıldı. Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.