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Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı


Fenerbahçe, Arsenal’den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil transferini ‘Rüya gerçek oldu’ başlığı ile duyurdu.

Fenerbahçe, Mesut Özil’i açıkladı – Tıkla İzle

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden ‘Rüya gerçek oldu’ başlığı ile yapılan duyuruda, Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

KAP’a da bildirildi

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncunun önceki kulübü Arsenal ile anlaşmaya varıldığını, Mesut Özil’in kendisiyle de prensip anlaşması sağladıklarını KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.”

Fenerbahçe: “Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.”

Galeri
📆 24 Ocak 2021 Pazar 18:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 +16 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 +13 31
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 -2 24
14 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 -9 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 -8 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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