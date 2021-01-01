MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: ‘Mesut Özil’in imza törenini salı ya da çarşamba günü yapmayı planlıyoruz’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: ‘Mesut Özil’in imza törenini salı ya da çarşamba günü yapmayı planlıyoruz’


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: “Mesut Özil’in ilk testi negatif çıkmış. Mesut Özil’in imza törenini salı ya da çarşamba günü yapmayı planlıyoruz” dedi.

İngiltere’nin Arsenal Takımında top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katan Fenerbahçe Spor Kulübü flaş transferine görkemli bir imza töreni hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

📆 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 +23 41 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 +16 39 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 +23 36 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 19 9 7 3 33 23 +10 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 +13 31
6 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 +4 31
7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 +1 30
8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 +3 27
9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 +2 27
10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 +6 25
11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
12 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 -2 24
13 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 -8 24
14 Başakşehir 19 6 5 8 25 31 -6 23
15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 0 22
16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 -9 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 -19 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 -8 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 -18 14

BAĞLANTILAR