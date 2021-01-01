Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: ‘Mesut Özil’in imza törenini salı ya da çarşamba günü yapmayı planlıyoruz’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: “Mesut Özil’in ilk testi negatif çıkmış. Mesut Özil’in imza törenini salı ya da çarşamba günü yapmayı planlıyoruz” dedi.
İngiltere’nin Arsenal Takımında top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katan Fenerbahçe Spor Kulübü flaş transferine görkemli bir imza töreni hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|+23
|41
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|+16
|39
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|+23
|36
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|+10
|34
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|+13
|31
|6
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|+4
|31
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|+1
|30
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|+3
|27
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|+2
|27
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|+6
|25
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|12
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|-2
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|-8
|24
|14
|Başakşehir
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|-6
|23
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|0
|22
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|-9
|22
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|-9
|19
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|-19
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|-8
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|-18
|14
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