Ataşehir’de hareketli dakikalar : Özel harekat ekipleri sevk edildi

Ataşehir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi. Özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ataşehir’de İçerenköy’de bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendi boğazına bıçak dayadı. Şüpheli şahıs intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Öte yandan acil servis ekipleri hazır bekletildi. Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu psikolojik sorunları olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Zerbap Öztürk, “Benim oğlumun psikolojisi bozuk tedaviye ihtiyacı var. Hastaneye götüremiyoruz. Kendisini eve kilitledi, meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Kendisine zarar vermeye çalışıyor.” diye konuştu.