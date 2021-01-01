MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Ataşehir’de hareketli dakikalar : Özel harekat ekipleri sevk edildi
Ataşehir’de hareketli dakikalar : Özel harekat ekipleri sevk edildi


Ataşehir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi. Özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ataşehir’de İçerenköy’de bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendi boğazına bıçak dayadı. Şüpheli şahıs intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Öte yandan acil servis ekipleri hazır bekletildi. Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu psikolojik sorunları olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Zerbap Öztürk, “Benim oğlumun psikolojisi bozuk tedaviye ihtiyacı var. Hastaneye götüremiyoruz. Kendisini eve kilitledi, meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Kendisine zarar vermeye çalışıyor.” diye konuştu.

📆 22 Ocak 2021 Cuma 23:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 +23 41 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 +16 39 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 +23 36 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 19 9 7 3 33 23 +10 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 +13 31
6 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 +4 31
7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 +1 30
8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 +3 27
9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 +2 27
10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 +6 25
11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
12 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 -2 24
13 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 -8 24
14 Başakşehir 19 6 5 8 25 31 -6 23
15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 0 22
16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 -9 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 -19 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 -8 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 -18 14

BAĞLANTILAR