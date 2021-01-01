Eyüpsultan Meydanı yenileniyor! Düzensizlik son bulacak

Eyüpsultan Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden biri olan Eyüpsultan Camii ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı.

Tüm İslam aleminin buluşma noktası olan, binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüpsultan Camii ve Meydanı’nda bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılarak meydan düzenlemesi yapılıyor. Tarihi yapıların yanı sıra Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapılar, tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenleniyor.

EYÜPSULTAN MEYDANINA 15 MİLYONLUK YATIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan 15 milyon TL’lik hibe ile Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki binalarda cephe sağlıklaştırma çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün proje için kurduğu ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

PROJE 384 BİNAYI KAPSIYOR

Eyüpsultan Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ayşe Zengin, Eyüpsultan Camii ve çevresinde başlayan rehabilitasyon çalışmaları için şunları söyledi:

“Eyüpsultan Camii ve çevresini kapsayan cephe düzenleme projemiz 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalarımız Fahri Korutürk Caddesinde, Kalenderhane Caddesinde, İskele Sokağında, Zal Mahmut Paşa Sokağında bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor. Bizim yaptığımız proje çalışmasında cephelerdeki eklentileri ve tabelaları tabela yönetmeliğine uygun hale getirmek, tentelerini düzenlemek, cephelerin renklendirmelerini kapsıyor

“TABELA KİRLİLİĞİ VE DÜZENSİZLİĞİ SON BULACAK”

Fen İşleri Müdürlüğümüz ile çalışmalara başladık. Projemiz İller Bankası destekli yürütülüyor. Bu kapsamda da bir koordinasyon yaptık ve Fen İşleri Müdürlüğümüz proje için bir ekip oluşturdu. Ekipler birebir alanda tespitlerle gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yapıyor. Eyüpsultan’a şu anda girdiğinizde tentelerden ve tabelalardan kaynaklanan bir kaosla karşılaşıyorsunuz. Bulmak istediğiniz bir binaya kolaylıkla ulaşamıyorsunuz.

Tabelalar her esnafın istediği gibi. Hepsi birbirinden farklı, tabelalar yönetmeliğe uygun değil bu nedenle burada bir düzensizlik var. Yeni yönetmelikte tabelaların üst katlarda olmamasını içeriyor. Biz tabelaları alt kata indirdiğimizde binaların algılanabilirliğini ön plana çıkaracağız, aydınlatmalarını sağlayacağız, vitrinlerini düzenleyeceğiz. Projemizin 2021 yılının sonunda bitmesini planlıyoruz bu sayede Eyüp Sultanlılar ve Eyüp Sultanımıza gelen ziyaretçilerimizi Eyüp Sultan’ın yeni yüzüyle kavuşturacağız.”